Задержанные в Израиле иранские шпионы: когда Азиз Нисанов покинул Баку...
После того как несколько дней назад в Израиле были арестованы семеро эмигрантов-евреев, приехавших из Азербайджана и подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана, в еврейском государстве начали выдвигаться обвинения против выходцев из бывших советских республик.
Как пишет газета The Jerusalem Post, ряд израильских комментаторов предположил, что эмигранты из Азербайджана и других постсоветских стран могут быть более склонны к шпионажу. Один из таких комментаторов, Амит Сегал, в эфире национального телевидения заявил, что нееврейские иммигранты из бывшего СССР «могут быть более склонны к предательству Израиля ради финансовой выгоды».
Эти слова вызвали резкую критику, так как подогревают этнические разногласия в стране. По словам издания, высказывания Сегала вызвали возмущение и среди еврейской общины в Азербайджане.
«Нельзя сеять ненависть и раздор», — заявил Роман Гуревич, почетный посол Еврейского агентства в Азербайджане, в своем заявлении для The Jerusalem Post. Он осудил попытки расколоть израильское общество по этническому признаку, особенно в контексте обвинений в шпионаже.
«Любой гражданин, который предает свою родину во время войны, является дегенератом, заслуживающим самого сурового наказания. Но навешивать ярлыки на предателей по признаку их происхождения или еврейства — позорно», — заявил Гуревич.
Азербайджанские раввины также выразили шок и возмущение по поводу обвинений. Раввин Замир Исаев, духовный лидер сефардско-грузинской общины в Баку, осудил обвинения, связывающие Азербайджан со шпионской сетью, как «беспочвенные и разрушительные».
Раввин подчеркнул, что главный подозреваемый Азиз Нисанов эмигрировал в Израиль в 1989 году ребенком во времена Советского Союза и не является гражданином Азербайджана.
«Его дети, подозреваемые в причастности, родились в Израиле и не имеют никакого отношения к Азербайджану», — пояснил Исаев.
Он также отметил, что обвинения в адрес азербайджанских евреев особенно вредны, учитывая давние тесные отношения Азербайджана с Израилем.
«Непостижимо, как Азербайджан, самая дружественная Израилю страна, связана с такими обвинениями. Эти ложные утверждения наносят вред 80 тысячам азербайджанских евреев, которые верно служат Израилю в Армии обороны Израиля, полиции и за ее пределами», — сказал он, подчеркнув значительный вклад азербайджанских иммигрантов в израильское общество.
Отметим, что прокуратура Израиля представила в окружной суд в Хайфе обвинительное заключение против семи жителей этого города, которые в течение почти двух лет занимались шпионажем в пользу Ирана.
Руководил ячейкой 43-летний Азиз Нисанов, который контактировал с иранскими агентами и работал над пополнением отряда новыми членами. Второй обвиняемый — 58-летний Александр Седиков, занимал должность заместителя Нисанова и фактически отвечал за управление отрядом, распределение задач и денег между его членами.
Среди обвиняемых — двое несовершеннолетних, которые занимались фотографированием и отправкой фотографий иранским агентам, а также получением денег от них. Остальные фигуранты дела — 20-летний Игаль Нисан, сын Азиза Нисанова, 46-летний Вячеслав Гущин и 47-летний Евгений Иоффе из города Ноф-ха-Галиль.