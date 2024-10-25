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Задержанные в Израиле иранские шпионы: когда Азиз Нисанов покинул Баку...

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
18:03 1997

После того как несколько дней назад в Израиле были арестованы семеро эмигрантов-евреев, приехавших из Азербайджана и подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана, в еврейском государстве начали выдвигаться обвинения против выходцев из бывших советских республик.

Как пишет газета The Jerusalem Post, ряд израильских комментаторов предположил, что эмигранты из Азербайджана и других постсоветских стран могут быть более склонны к шпионажу. Один из таких комментаторов, Амит Сегал, в эфире национального телевидения заявил, что нееврейские иммигранты из бывшего СССР «могут быть более склонны к предательству Израиля ради финансовой выгоды».

Эти слова вызвали резкую критику, так как подогревают этнические разногласия в стране. По словам издания, высказывания Сегала вызвали возмущение и среди еврейской общины в Азербайджане.

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«Нельзя сеять ненависть и раздор», — заявил Роман Гуревич, почетный посол Еврейского агентства в Азербайджане, в своем заявлении для The Jerusalem Post. Он осудил попытки расколоть израильское общество по этническому признаку, особенно в контексте обвинений в шпионаже.

«Любой гражданин, который предает свою родину во время войны, является дегенератом, заслуживающим самого сурового наказания. Но навешивать ярлыки на предателей по признаку их происхождения или еврейства — позорно», — заявил Гуревич.

Азербайджанские раввины также выразили шок и возмущение по поводу обвинений. Раввин Замир Исаев, духовный лидер сефардско-грузинской общины в Баку, осудил обвинения, связывающие Азербайджан со шпионской сетью, как «беспочвенные и разрушительные».

Роман Гуревич осуждает призывы

Раввин подчеркнул, что главный подозреваемый Азиз Нисанов эмигрировал в Израиль в 1989 году ребенком во времена Советского Союза и не является гражданином Азербайджана.

«Его дети, подозреваемые в причастности, родились в Израиле и не имеют никакого отношения к Азербайджану», — пояснил Исаев.

Он также отметил, что обвинения в адрес азербайджанских евреев особенно вредны, учитывая давние тесные отношения Азербайджана с Израилем.

«Непостижимо, как Азербайджан, самая дружественная Израилю страна, связана с такими обвинениями. Эти ложные утверждения наносят вред 80 тысячам азербайджанских евреев, которые верно служат Израилю в Армии обороны Израиля, полиции и за ее пределами», — сказал он, подчеркнув значительный вклад азербайджанских иммигрантов в израильское общество.

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Отметим, что прокуратура Израиля представила в окружной суд в Хайфе обвинительное заключение против семи жителей этого города, которые в течение почти двух лет занимались шпионажем в пользу Ирана.

Руководил ячейкой 43-летний Азиз Нисанов, который контактировал с иранскими агентами и работал над пополнением отряда новыми членами. Второй обвиняемый — 58-летний Александр Седиков, занимал должность заместителя Нисанова и фактически отвечал за управление отрядом, распределение задач и денег между его членами.

Среди обвиняемых — двое несовершеннолетних, которые занимались фотографированием и отправкой фотографий иранским агентам, а также получением денег от них. Остальные фигуранты дела — 20-летний Игаль Нисан, сын Азиза Нисанова, 46-летний Вячеслав Гущин и 47-летний Евгений Иоффе из города Ноф-ха-Галиль.

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