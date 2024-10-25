Задержанные в Израиле иранские шпионы: когда Азиз Нисанов покинул Баку...

После того как несколько дней назад в Израиле были арестованы семеро эмигрантов-евреев, приехавших из Азербайджана и подозреваемых в шпионаже в пользу Ирана, в еврейском государстве начали выдвигаться обвинения против выходцев из бывших советских республик. Как пишет газета The Jerusalem Post, ряд израильских комментаторов предположил, что эмигранты из Азербайджана и других постсоветских стран могут быть более склонны к шпионажу. Один из таких комментаторов, Амит Сегал, в эфире национального телевидения заявил, что нееврейские иммигранты из бывшего СССР «могут быть более склонны к предательству Израиля ради финансовой выгоды». Эти слова вызвали резкую критику, так как подогревают этнические разногласия в стране. По словам издания, высказывания Сегала вызвали возмущение и среди еврейской общины в Азербайджане.

«Нельзя сеять ненависть и раздор», — заявил Роман Гуревич, почетный посол Еврейского агентства в Азербайджане, в своем заявлении для The Jerusalem Post. Он осудил попытки расколоть израильское общество по этническому признаку, особенно в контексте обвинений в шпионаже. «Любой гражданин, который предает свою родину во время войны, является дегенератом, заслуживающим самого сурового наказания. Но навешивать ярлыки на предателей по признаку их происхождения или еврейства — позорно», — заявил Гуревич. Азербайджанские раввины также выразили шок и возмущение по поводу обвинений. Раввин Замир Исаев, духовный лидер сефардско-грузинской общины в Баку, осудил обвинения, связывающие Азербайджан со шпионской сетью, как «беспочвенные и разрушительные».

Раввин подчеркнул, что главный подозреваемый Азиз Нисанов эмигрировал в Израиль в 1989 году ребенком во времена Советского Союза и не является гражданином Азербайджана. «Его дети, подозреваемые в причастности, родились в Израиле и не имеют никакого отношения к Азербайджану», — пояснил Исаев. Он также отметил, что обвинения в адрес азербайджанских евреев особенно вредны, учитывая давние тесные отношения Азербайджана с Израилем. «Непостижимо, как Азербайджан, самая дружественная Израилю страна, связана с такими обвинениями. Эти ложные утверждения наносят вред 80 тысячам азербайджанских евреев, которые верно служат Израилю в Армии обороны Израиля, полиции и за ее пределами», — сказал он, подчеркнув значительный вклад азербайджанских иммигрантов в израильское общество.