В Минздраве встретились с руководством Международного общественного фонда Узбекистана Zamin

В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с делегацией Международного общественного фонда Узбекистана Zamin во главе с руководителем Исполнительного органа Фонда Тамилой Алиевой. Во встрече также принял участие член комитета Милли Меджлиса по здравоохранению, заведующий отделом международных связей Фонда Гейдара Алиева Солтан Мамедов. Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев сказал, что взаимоотношения между двумя странами имеют многовековую историю и развиваются по восходящей линии: «В настоящее время двустороннее сотрудничество находится на высоком уровне. Особую роль в развитии двусторонних отношений играют взаимные визиты и регулярные встречи глав обоих государств».

Указав на успешное сотрудничество между братскими странами в сфере здравоохранения, министр напомнил, что в октябре прошлого года в Ташкенте состоялась «Узбекистано-азербайджанская декада здравоохранения», посвященная 100-летию со дня рождения великого сына тюркского мира Гейдара Алиева: «В рамках декады медицинские специалисты обеих стран провели более 100 хирургических операций и медицинских обследований граждан с использованием высокотехнологичного оборудования. Помимо этого, в рамках прошедшего в Шуше IV заседания министров здравоохранения стран-членов и стран-наблюдателей Организации тюркских государств был подписан ряд меморандумов о взаимопонимании между высшими медицинскими учебными заведениями и центрами Азербайджана и Узбекистана». Высоко оценив деятельность Международного общественного фонда Zamin, направленную на содействие устойчивому развитию Узбекистана и повышению уровня жизни населения страны, Теймур Мусаев отметил роль Фонда Гейдара Алиева и его президента, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии азербайджанского здравоохранения. Министр здравоохранениа выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.