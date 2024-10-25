Россия будет испытывать биологическое оружие

При вторжении в Украину Россия бездоказательно утверждала, что там действуют секретные американские биолаборатории, и даже подала в ООН официальную жалобу в июне 2022 г. На самом деле месяцем ранее в военном городке Сергиев Посад-6 она сама стала строить биолабораторию с максимальной степенью защиты – на том месте, где в советское время велись разработки биологического оружия.

The Washington Post проанализировала спутниковые снимки с мая 2022 г., на которых видно, как велась реконструкция старой советской лаборатории и строились 10 новых зданий общей площадью более 23 тысяч кв. м. Некоторые из них имеют признаки биолабораторий, предназначенных для работы с особо опасными патогенами. На это указывают, в частности, планировка, подземная инфраструктура, повышенные меры безопасности, небольшая собственная электростанция и др. Кроме того, в четырех зданиях установлено необычно много вентиляционного оборудования, которое обычно используется в лабораториях с высокой степенью защиты.

По словам Майкла Дуитсмана из Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения, в советское время в лабораториях Сергиева Посада-6, работавших над созданием оружия из вирусов, похожих на Эболу, была «очень надежная система обработки воздуха», не позволяющая болезнетворным микроорганизмам вырваться наружу.

В апреле 2024 г. военный руководитель лаборатории Сергей Борисевич в интервью газете «Красная звезда» назвал объект «основой системы биологической защиты страны». По его словам, он предназначен для создания медицинских средств защиты войск и населения от биологического оружия, которое могут использовать враги России, включая зарубежные страны и террористические группировки. В качестве одного из обоснований Борисевич снова привел ничем не подтвержденную информацию об американо-украинской программе создания биологического оружия.

По спутниковым снимкам нельзя определить, планирует ли Россия заниматься разработкой наступательного биологического оружия, пояснили WaPo сотрудники западных разведок и эксперты по биозащите. Лаборатория, оборудованная для изучения смертоносного вируса Эбола с целью разработки вакцины, внешне может выглядеть, как та, где ведутся исследования для его использования в качестве оружия.

Но при этом Эндрю Уэбер, который ранее занимался в Пентагоне вопросами нераспространения оружия массового поражения и в 1990-е гг. предметно изучал тайные советские биолаборатории, обеспокоен решением Москвы проводить новые исследования на объекте Минобороны, расположенном в секретном месте, которое известно своей работами по созданию биологического оружия в советское время. «Модернизация соответствует той исторической роли, которую этот охраняемый сверхсекретный военный объект играл в разработке вирусного оружия», – сказал WaPo Вебер, который сейчас работает в Совете по стратегическим рискам.