USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Сахиль Бабаев встретился с группой участников VI Общереспубликанского форума детей

фото
19:03 129

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с группой участников VI Общереспубликанского форума детей Азербайджана.

Министр отметил важность форумов детей, организованных Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, в плане повышения социальной активности детей и их вовлеченности в процесс принятия решений о своих правах.

С.Бабаев подчеркнул, что в успешной социальной политике президента Ильхама Алиева важное место занимает внимание и забота о детях, обеспечение их благополучного роста, физического и морального развития.

Он отметил, что одна из категорий населения, охватываемых системой социальной защиты, — это дети, и что многие виды социальной помощи направлены именно на защиту их интересов, а также рассказал о шагах, предпринимаемых для усиления социальной защиты детей.

Кроме того, были обсуждены вопросы реабилитации и социального обслуживания детей из уязвимых групп, создание современных учреждений социального обслуживания и реабилитации, соответствующих современным требованиям, а также расширение их сети.

Министр также рассказал о социальных проектах, реализуемых в отношении детей. Были даны подробные сведения о внедрении модели усыновления и приемных семей, предотвращении попадания детей в государственные детские учреждения, а также о реинтеграционных мерах для детей, находящихся в таких учреждениях, для их возвращения в семьи.

Бабаев ответил на вопросы детей о социальной адаптации детей с инвалидностью, борьбе с эксплуатацией детского труда, социальной поддержке детей и семей из уязвимых групп, а также о программах трудоустройства для жителей, переселенных из освобожденных территорий.

Пожар в Баку потушен
Пожар в Баку потушен ВИДЕО; фото; ОБНОВЛЕНО 19:09
19:09 2520
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
17:53 2638
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
11:33 4950
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
17:07 3503
Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка?
Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка? горячая тема
10:20 3708
Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве
Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве почти официоз
16:59 2500
В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана
В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана
16:20 2887
Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку
Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку
15:55 1634
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
11:40 7528
Путин не пойдет на уступки
Путин не пойдет на уступки обновлено 13:10
13:10 4471
РПК признала: теракт в Анкаре совершил «батальон бессмертных»
РПК признала: теракт в Анкаре совершил «батальон бессмертных»
12:54 2899

ЭТО ВАЖНО

Пожар в Баку потушен
Пожар в Баку потушен ВИДЕО; фото; ОБНОВЛЕНО 19:09
19:09 2520
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
17:53 2638
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
На CBC не ожидали! Фильмы телеканала – призеры в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, финалист в Амстердаме
11:33 4950
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
17:07 3503
Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка?
Бахчели-Оджалан-теракт. Что за мнимая связка? горячая тема
10:20 3708
Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве
Азербайджан открыл еще одно представительство в Москве почти официоз
16:59 2500
В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана
В Армении думают, принять ли приглашение Азербайджана
16:20 2887
Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку
Первый азербайджанец, завоевавший медаль на международных соревнованиях по велотреку
15:55 1634
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
11:40 7528
Путин не пойдет на уступки
Путин не пойдет на уступки обновлено 13:10
13:10 4471
РПК признала: теракт в Анкаре совершил «батальон бессмертных»
РПК признала: теракт в Анкаре совершил «батальон бессмертных»
12:54 2899
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться