Сахиль Бабаев встретился с группой участников VI Общереспубликанского форума детей

Министр отметил важность форумов детей, организованных Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, в плане повышения социальной активности детей и их вовлеченности в процесс принятия решений о своих правах.

С.Бабаев подчеркнул, что в успешной социальной политике президента Ильхама Алиева важное место занимает внимание и забота о детях, обеспечение их благополучного роста, физического и морального развития.

Он отметил, что одна из категорий населения, охватываемых системой социальной защиты, — это дети, и что многие виды социальной помощи направлены именно на защиту их интересов, а также рассказал о шагах, предпринимаемых для усиления социальной защиты детей.