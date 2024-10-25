Сахиль Бабаев встретился с группой участников VI Общереспубликанского форума детей
Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев встретился с группой участников VI Общереспубликанского форума детей Азербайджана.
Министр отметил важность форумов детей, организованных Государственным комитетом по делам семьи, женщин и детей, в плане повышения социальной активности детей и их вовлеченности в процесс принятия решений о своих правах.
С.Бабаев подчеркнул, что в успешной социальной политике президента Ильхама Алиева важное место занимает внимание и забота о детях, обеспечение их благополучного роста, физического и морального развития.
Он отметил, что одна из категорий населения, охватываемых системой социальной защиты, — это дети, и что многие виды социальной помощи направлены именно на защиту их интересов, а также рассказал о шагах, предпринимаемых для усиления социальной защиты детей.
Кроме того, были обсуждены вопросы реабилитации и социального обслуживания детей из уязвимых групп, создание современных учреждений социального обслуживания и реабилитации, соответствующих современным требованиям, а также расширение их сети.
Министр также рассказал о социальных проектах, реализуемых в отношении детей. Были даны подробные сведения о внедрении модели усыновления и приемных семей, предотвращении попадания детей в государственные детские учреждения, а также о реинтеграционных мерах для детей, находящихся в таких учреждениях, для их возвращения в семьи.
Бабаев ответил на вопросы детей о социальной адаптации детей с инвалидностью, борьбе с эксплуатацией детского труда, социальной поддержке детей и семей из уязвимых групп, а также о программах трудоустройства для жителей, переселенных из освобожденных территорий.