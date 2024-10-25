Северная Корея об отправке войск в Украину

Заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Чон Гю заявил, что отправка военных в Россию «соответствовала бы международным правовым нормам». По его словам, «существуют силы, которые хотят представить этот шаг как незаконный».

«Думаю, что если бы имело место то, о чем шумят мировые СМИ, то это бы соответствовало нормам международного права», - сказал он.

Ким Чон Гю добавил, что «Министерство иностранных дел не участвует в вопросах, относящихся к оборонному ведомству, и не считает нужным отдельно комментировать эту информацию».