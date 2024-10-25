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Разведка Эстонии об огромных потерях России

19:35 2181

Россия могла потерять около 40 тысяч солдат за октябрь. Это стали бы наибольшими потерями армии РФ с начала вторжения в Украину, заявил заместитель начальника Центра оборонной разведки Эстонии Янек Кессельманн.

Кессельманн сообщил, что Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление по всей линии фронта, совершая в среднем 178 обстрелов в сутки.

По его словам, в Курской области за прошлую неделю существенных изменений на территориях, занятых украинскими войсками, не произошло. Вооруженные силы Украины продолжают проводить маневры и устраивать засады против подразделений Российской Федерации.

«Продвижение сил Российской Федерации стало возможным благодаря массированным обстрелам, в том числе минометным, с использованием беспилотников-убийц и неприцельного огня. Этот эффект осуществляется с помощью так называемых «грязных атак», в которых Россия цинично тратит свою живую силу», - сказал Кессельманн.

Он также подчеркнул, что потери России достаточно высоки.

«И этот месяц, похоже, является одним из самых больших потерь для России. По нашим оценкам, Россия потеряла около 40 000 солдат, как ранеными, так и убитыми, в течение месяца», - подытожил Кессельманн.

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