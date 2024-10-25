Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?

Как известно, в феврале 2022 года, после российского вторжения в Украину, европейские страны начали так называемую «лихорадочную дипломатию» с целью уменьшить зависимость Старого Света от «Газпрома» и найти альтернативные источники поставок. Чтобы наказать Россию и лишить ее средств для ведения войны, ряд стран ЕС, включая Германию, приостановили договоры с российским газовым монополистом. В результате, освободившуюся нишу на газовом рынке Европы стремительно заняли крупнейшие в мире производители сжиженного газа - США и Катар. Но, как выяснилось позднее, для полной энергетической независимости от России одного сжиженного газа оказалось недостаточно. И тогда Брюссель начал переговоры об увеличении закупок газа с Азербайджаном — страной, имевшей важное значение для энергобезопасности Европы еще до вторжения России в Украину.

Летом 2022 года председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен прилетела Баку, где подписала меморандум, в соответствии с которым к 2027 году объем экспорта азербайджанского газа в Европу должен быть удвоен. В ходе визита «главный комиссар» ЕС похвалила Азербайджан за ключевую роль, которую он играет в обеспечении энергетической безопасности Европы. Но когда речь зашла о практической реализации планов, Евросоюз отказался инвестировать в инфраструктурные проекты, необходимые для увеличения поставок, аргументируя это тем, что инвестиции в добычу природного газа не соответствуют концепции борьбы с глобальными изменениями климата. Таким образом, между запросами Брюсселя двухлетней давности об увеличении экспорта газа из Азербайджана и нынешним курсом возникло очевидное и, судя по всему, непримиримое противоречие.

Второй абсурд ситуации заключается в том, что европейские структуры начали критиковать… планы Азербайджана по увеличению добычи и экспорта газа, утверждая, что это противоречит климатическим целям. Так, в отчете экологической организации Climate Action Tracker (CAT), финансируемой правительством ФРГ, сказано, что, готовясь к проведению саммита COP29, Азербайджан планирует к 2030 году значительно увеличить добычу природного газа. Как отмечают немецкие экологи, азербайджанская государственная нефтегазовая компания SOCAR планирует нарастить добычу метана с 37 до 49 миллиардов кубометров к 2033 году, что позволит уже к 2026 году увеличить экспорт газа в ЕС на 17 процентов. Чего, собственно, и ждут в Брюсселе. Тем не менее, Climate Action Tracker (CAT) выражает недовольство этим планом, считая, что цели Азербайджана по борьбе с изменением климата недостаточны и фактически стали менее амбициозными. Согласно отчету CAT, в следующем десятилетии Азербайджан планирует увеличить добычу газа на треть, а компании в сфере ископаемого топлива должны потратить на газовые месторождения страны 41,4 миллиарда долларов. Известно, что в период с 2022 по 2024 годы госкомпания SOCAR уже вложила почти 300 миллионов долларов в разведку новых месторождений нефти и газа.

Британской газете The Guardian не удалось получить комментарии по этому отчету от SOCAR и МИД Азербайджана. Однако в оргкомитете COP29 напомнили, что Азербайджан наращивает добычу голубого топлива не по своей инициативе, а по просьбе Европы. Представитель COP29 отметил, что Азербайджан инвестирует в газовые мощности в ответ на запрос Евросоюза на фоне сбоев поставок из России. Что, кстати, соответствует плану ООН по обеспечению справедливого и упорядоченного энергетического перехода. Представитель COP29 добавил, что Азербайджан активно осваивает также солнечные и ветровые ресурсы, стремясь стать ведущим поставщиком зеленой энергии. О том, что увеличение добычи газа происходит по просьбе европейских партнеров, сказал также министр экологии Азербайджана и руководитель COP29 Мухтар Бабаев в августовском интервью газете The New York Times. Которая отметила, что, несмотря на общее согласие о необходимости скорейшего прекращения использования ископаемого топлива, Бабаев фактически выступил в защиту тех, кто его добывает. Как отметил обозреватель The New York Times, пока Европа пыталась найти замену российским поставкам, «…Азербайджан стал крупным игроком на геополитической сцене». «По сравнению с нефтью и углем, газ менее вредный для природы энергетический ресурс, - процитировал The New York Times азербайджанского министра. - Если европейские страны против газа, то почему они просят больше от Азербайджана? Почему комиссар Симсон приезжает в Баку три-четыре раза в год?» (Кадри Симсон - комиссар Европейского Союза по энергетике – ред.). Нам же остается лишь подчеркнуть, что Германия сама не закупает газ напрямую у Баку, но признает важность Азербайджана, как альтернативного источника газоснабжения для Европы. Нельзя также не заметить, что, когда экологическая организация, финансируемая правительством в Берлине, критикует планы по увеличению добычи газа в Азербайджане, в самой Германии один за другим вводятся в эксплуатацию новые терминалы сжиженного газа. В марте 2022 года, всего через несколько дней после начала войны в Украине, правительство Германии ускорило строительство терминала сжиженного газа в Вильгельмсхафене, поставив перед компаниями задачу завершить работы до конца года.