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Россия готовится к масштабному наступлению в Курске

20:34 1117

Скорее всего, российские войска еще не начинали крупномасштабное наступление в Курской области. Такое мнение высказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади, пишет The Washington Post.

"Я не думаю, что мы можем говорить о крупномасштабном российском наступлении, которое может вытеснить украинцев прямо сейчас. Я думаю, что мы все еще находимся в фазе формирования, в предварительной фазе перед более масштабным наступлением. И главная цель российских войск в настоящее время - ослабить украинские силы артиллерией и ударами беспилотников", - сказал он.

По его словам, сейчас россияне проверяют слабые стороны украинской обороны.

"Беспокоит то, что украинцы действительно уже находятся на стадии отступления", - добавил Гади,

В публикации отмечается, что недавними контратаками в Курской области российские войска вернули до половины захваченной территории и поставили под сомнение то, как долго Киев сможет удерживать российские земли.

По мнению военного аналитика Rochan Consulting в Польше Конрада Музыки, сейчас Украине нужно или направить больше подразделений в Курскую область, или атаковать в другом месте, чтобы поставить россиян перед дилеммой.

"Проблема в том, что у украинцев, похоже, нет свободных мощностей на данный момент для таких действий", - сказал он.

Тем не менее, по мнению аналитиков, чтобы полностью вытеснить украинские войска из Курской области, потребуются более крупные российские силы, что может дать украинцам выгодное соотношение потерь, которым они смогут воспользоваться.

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