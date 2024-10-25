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Президент Мальдив вдвое сократил себе зарплату

20:45 694

Президент Мальдивской Республики Мохамед Муиззу принял решение о сокращении своей зарплаты на 50% в рамках политики жесткой экономии государственных средств и текущих расходов в условиях переживаемого страной экономического кризиса и роста внешнего долга.

Как сообщает газета The Times of India со ссылкой на канцелярию Муиззу, с 2025 года годовая зарплата главы государства будет составлять 600 тыс. руфий (чуть больше $39 тыс.) вместо 1,2 млн руфий ($78 тыс.) в настоящее время. При этом она будет почти вдвое превышать средний уровень доходов домохозяйств в республике, которые достигают 316 740 руфий в год ($20,6 тыс.).

По решению Муиззу, на 10% будет понижена зарплата также всем чиновникам государственных учреждений и министерств. Сокращение не коснется мальдивских судей и законодателей, которые, как ожидается, проявят солидарность с президентом и урежут свои зарплаты добровольно.

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