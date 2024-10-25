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Российская армия прорвалась на Донбассе

21:02 1411

Россияне смогли прорваться в Шахтерское Донецкой области (к северо-востоку от Угледара) и высадить там пехоту. Об этом украинским СМИ сообщает лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

По его словам, прорвавшиеся российские подразделения были уничтожены, но армия России «проводит новые попытки».

Ссылаясь на перехваты, «Алекс» пишет, что план россиян – захватить Шахтерское и ударить в тыл Великой Новоселки.

О прорыве в Шахтерском сегодня сообщали и российские ТГ-каналы. Deep State пока дает линию фронта южнее Шахтерского.

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