Российская армия прорвалась на Донбассе

Россияне смогли прорваться в Шахтерское Донецкой области (к северо-востоку от Угледара) и высадить там пехоту. Об этом украинским СМИ сообщает лейтенант ВСУ с позывным «Алекс».

По его словам, прорвавшиеся российские подразделения были уничтожены, но армия России «проводит новые попытки».

Ссылаясь на перехваты, «Алекс» пишет, что план россиян – захватить Шахтерское и ударить в тыл Великой Новоселки.

О прорыве в Шахтерском сегодня сообщали и российские ТГ-каналы. Deep State пока дает линию фронта южнее Шахтерского.