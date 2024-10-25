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В Турции рассказали, почему не могут порвать с Россией

21:11 1023

Турция не может, несмотря на западные санкции, прекратить взаимоотношения с Россией, заявил глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек.

«Мы не можем просто взять и разорвать связи с нашими соседями, в том числе с Россией. РФ является нашим важным и крупным соседом и партнером. Значительная часть нашей промышленности зависит и работает на российском природном газе. Это крайне важный фактор. Еще и поэтому мы не можем перестать взаимодействовать с РФ», - сказал Шимшек.

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