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США будут глушить российские и китайские спутники

21:29 733

Космические силы (КС) США получат оружие для глушения российских и китайских спутников в 2025 году, сообщает Bloomberg.

Систему под названием Meadowlands разработала компания L3Harris. Новый комплекс представляет собой облегченную версию генератора помех Counter Communications System, который эксплуатируют с 2020 года. Отмечается, что Meadowlands может получить обновленное программное обеспечение, которое позволит глушить большее количество частот.

В командовании космических систем КС США сообщили, что в сентябре система Meadowlands завершила все испытания на системном уровне. В первом квартале 2025-го военные определят, когда первые пять комплексов будут считаться боеготовыми.

Первые системы передадут подразделению радиоэлектронной борьбы Space Delta 3, а всего американские военные хотят получить 32 комплекса Meadowlands. Изначально первые изделия планировали передать КС США в октябре 2022 года, но возникли неназванные технические проблемы.

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