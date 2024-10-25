Лукашенко: «Всегда хотел иметь нормальные отношения с Западом»
21:54 288
Минск всегда хотел иметь нормальные отношения с западными странами, заявил Александр Лукашенко в интервью журналисту британской корпорации ВВС Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани.
«Я всегда хотел иметь нормальные отношения с Западом», - сказал Лукашенко.
Он отметил, что недавно в республике были помилованы лица, которых осудили за преступления протестной направленности, но это никак не связано с этим. Данное решение принималось по гуманитарным соображениям.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!