Новую партию северокорейцев отправят в Россию. НАТО бессильно

В Россию вскоре отправится вторая группа северокорейских военных для участия в войне, пишет Bloomberg со ссылкой на данные разведки Южной Кореи.

По данным разведки, с которыми ознакомился Bloomberg, в Россию планируется прибытие около 10 тысяч северокорейских солдат. Первая группа из 1500 бойцов спецназа уже проходит подготовку на Дальнем Востоке, пишет издание.

Южная Корея собирается представить часть своих разведданных на заседании НАТО 28 октября, сообщили два источника Bloomberg. Собеседники издания говорят, что потенциальные ответы альянса ограничены, но могут включать усиление поддержки Украины и налаживание партнерских отношений в Индо-Тихоокеанском регионе.

Также документы разведки раскрывают масштаб поставок северокорейского оружия, пишет Bloomberg. По данным разведки, с августа 2023 года КНДР отправила в Россию около восьми миллионов 122-миллиметровых и 152-миллиметровых снарядов, около 100 ракет Hwasong-11, а также противотанковое оружие Bulsae-4. По словам источника издания, это сильно превышает оценки европейских чиновников, сделанные ранее.