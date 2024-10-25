Шольц рассчитывает на Индию

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает за посредничество Индии в урегулировании войны в Украине, пишет Deutsche Welle.

«Агрессивная война РФ против Украины затрагивает Германию и Индию во многих отношениях. Никто не может закрывать глаза на этот конфликт. Поэтому я настоятельно за то, чтобы Индия выступала за долговременный и справедливый мир», - заявил Шольц.

Он добавил, что Германия приветствует готовность Индии «использовать крепкие связи со всеми сторонами, чтобы внести вклад в политическое разрешение конфликта».