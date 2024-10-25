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В Армении кипит работа: облегчить въезд в ЕС

25 октября 2024, 23:13 1477

Вице-премьер Армении Мгер Григорян объявил о создании рабочей группы для координации усилий по либерализации визового режима с Евросоюзом.

Группа сформирована при межведомственной комиссии, ответственной за реализацию соглашений между Арменией и ЕС.

В состав группы под руководством Григоряна вошли депутаты и замглавы ряда министерств.

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