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В «Росатоме» сообщили о предложении Эрдогана

25 октября 2024, 22:43 1035

Компания «Росатом» получила предложение от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана построить вторую атомную электростанцию в стране. Об этом 25 октября сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT.

«Это предложение, которое нам сделал президент Турции господин Эрдоган. Он разговаривал об этом с президентом России Владимиром Путиным. И мы сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции, на площадке «Синоп», которая находится на Черном море», - сказал Лихачев.

7 октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия изучает возможность строительства второй АЭС в Турции на площадке «Синоп» и готовит оптимальное решение по данному проекту.

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