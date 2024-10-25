В «Росатоме» сообщили о предложении Эрдогана

Компания «Росатом» получила предложение от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана построить вторую атомную электростанцию в стране. Об этом 25 октября сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в интервью телеканалу RT.

«Это предложение, которое нам сделал президент Турции господин Эрдоган. Он разговаривал об этом с президентом России Владимиром Путиным. И мы сейчас ведем на правительственном уровне консультации о возможном расширении нашего присутствия в Турции, на площадке «Синоп», которая находится на Черном море», - сказал Лихачев.

7 октября вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что Россия изучает возможность строительства второй АЭС в Турции на площадке «Синоп» и готовит оптимальное решение по данному проекту.