«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
Южнокорейская разведка в очередной раз подтвердила отправку в Россию военнослужащих КНДР. Первая группа в полторы тысячи человек уже на месте и проходит подготовку на Дальнем Востоке, а всего, по их данным, планируется перебросить десять тысяч человек. В то же время Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехват разговоров российских офицеров в Курской области, из которого вытекает, что значительная группа северокорейцев уже прибыла в расположение прифронтовых частей.
Зафиксированы разговоры военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии Южного военного округа ВС РФ, которая участвует в боях на Курском направлении. Офицеры обсуждают подготовку к приему и распределению «батальона К», именно так, видимо, шифруется это подразделение. При этом между собой русские пренебрежительно называют северокорейцев «китайцами».
Из перехвата, сделанного с зашифрованных каналов связи в ночь на 23 октября, следует, что утром 24 октября новоприбывших должны были доставить в район полевого лагеря «Постоялые дворы» в Курской области России. Это где-то в пятнадцати километрах к западу от Курска.
Российские офицеры делятся впечатлениями по поводу неразберихи с тем, как будет осуществляться экипировка, вооружение и снабжение «союзников». Якобы на каждые тридцать северокорейцев будет приходиться один переводчик и три старших офицера. «Где мы их возьмем?» - недоумевает один из собеседников.
В другом отрывке разговора упоминаются 77 «командиров батальонов, замкомбатов и так далее», так что не исключено, что речь идет о группе офицеров КНДР, которые прибыли в Курскую область, чтобы пройти подготовку поближе к фронту, в то время как рядовые бойцы проходят обучение в военных лагерях на Дальнем Востоке. В разговоре российских военнослужащих звучит термин «рекогруппа», то есть, по всей видимости группа офицеров КНДР, которая должна осуществить рекогносцировку – то есть ознакомиться с особенностями местности и противника, с которыми придется иметь дело по ходу выполнения боевых задач. Тогда понятно, почему речь идет о группе командиров уровня батальона.
Аудиоперехват украинской разведки лишний раз подтверждает, что привлечение северокорейских военнослужащих к действиям на украинском фронте создает большое количество проблем для российской армии. Тут и со своими-то частями не всегда получается найти общий язык, а каково с теми, с кем общего языка нет по определению?
Отдельный вопрос – реакция Запада в целом и Южной Кореи в частности. Как уже писал haqqin.az, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Тернер заявил, что «администрация Байдена-Харрис должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов. Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи». Это, конечно, предельный вариант реакции, но существует множество промежуточных вариантов, ни один из которых не облегчает ведение войны против Украины.
В любом случае остается открытым вопрос, насколько Россия, привлекая живую силу из Северной Кореи, решает свои проблемы, а насколько создает себе дополнительные, гораздо более трудные.