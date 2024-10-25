«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область

Южнокорейская разведка в очередной раз подтвердила отправку в Россию военнослужащих КНДР. Первая группа в полторы тысячи человек уже на месте и проходит подготовку на Дальнем Востоке, а всего, по их данным, планируется перебросить десять тысяч человек. В то же время Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехват разговоров российских офицеров в Курской области, из которого вытекает, что значительная группа северокорейцев уже прибыла в расположение прифронтовых частей. Зафиксированы разговоры военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии Южного военного округа ВС РФ, которая участвует в боях на Курском направлении. Офицеры обсуждают подготовку к приему и распределению «батальона К», именно так, видимо, шифруется это подразделение. При этом между собой русские пренебрежительно называют северокорейцев «китайцами».

Из перехвата, сделанного с зашифрованных каналов связи в ночь на 23 октября, следует, что утром 24 октября новоприбывших должны были доставить в район полевого лагеря «Постоялые дворы» в Курской области России. Это где-то в пятнадцати километрах к западу от Курска. Российские офицеры делятся впечатлениями по поводу неразберихи с тем, как будет осуществляться экипировка, вооружение и снабжение «союзников». Якобы на каждые тридцать северокорейцев будет приходиться один переводчик и три старших офицера. «Где мы их возьмем?» - недоумевает один из собеседников. В другом отрывке разговора упоминаются 77 «командиров батальонов, замкомбатов и так далее», так что не исключено, что речь идет о группе офицеров КНДР, которые прибыли в Курскую область, чтобы пройти подготовку поближе к фронту, в то время как рядовые бойцы проходят обучение в военных лагерях на Дальнем Востоке. В разговоре российских военнослужащих звучит термин «рекогруппа», то есть, по всей видимости группа офицеров КНДР, которая должна осуществить рекогносцировку – то есть ознакомиться с особенностями местности и противника, с которыми придется иметь дело по ходу выполнения боевых задач. Тогда понятно, почему речь идет о группе командиров уровня батальона.