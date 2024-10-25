USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область

наш комментарий
Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
25 октября 2024, 22:43 3113

Южнокорейская разведка в очередной раз подтвердила отправку в Россию военнослужащих КНДР. Первая группа в полторы тысячи человек уже на месте и проходит подготовку на Дальнем Востоке, а всего, по их данным, планируется перебросить десять тысяч человек. В то же время Главное управление разведки Министерства обороны Украины опубликовало перехват разговоров российских офицеров в Курской области, из которого вытекает, что значительная группа северокорейцев уже прибыла в расположение прифронтовых частей.

Зафиксированы разговоры военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты 18-й армии Южного военного округа ВС РФ, которая участвует в боях на Курском направлении. Офицеры обсуждают подготовку к приему и распределению «батальона К», именно так, видимо, шифруется это подразделение. При этом между собой русские пренебрежительно называют северокорейцев «китайцами».

Якобы на каждые тридцать северокорейцев будет приходиться один переводчик и три старших офицера. «Где мы их возьмем?» - недоумевает один из собеседников

Из перехвата, сделанного с зашифрованных каналов связи в ночь на 23 октября, следует, что утром 24 октября новоприбывших должны были доставить в район полевого лагеря «Постоялые дворы» в Курской области России. Это где-то в пятнадцати километрах к западу от Курска.

Российские офицеры делятся впечатлениями по поводу неразберихи с тем, как будет осуществляться экипировка, вооружение и снабжение «союзников». Якобы на каждые тридцать северокорейцев будет приходиться один переводчик и три старших офицера. «Где мы их возьмем?» - недоумевает один из собеседников.

В другом отрывке разговора упоминаются 77 «командиров батальонов, замкомбатов и так далее», так что не исключено, что речь идет о группе офицеров КНДР, которые прибыли в Курскую область, чтобы пройти подготовку поближе к фронту, в то время как рядовые бойцы проходят обучение в военных лагерях на Дальнем Востоке. В разговоре российских военнослужащих звучит термин «рекогруппа», то есть, по всей видимости группа офицеров КНДР, которая должна осуществить рекогносцировку – то есть ознакомиться с особенностями местности и противника, с которыми придется иметь дело по ходу выполнения боевых задач. Тогда понятно, почему речь идет о группе командиров уровня батальона.

При этом между собой русские пренебрежительно называют северокорейцев «китайцами»

Аудиоперехват украинской разведки лишний раз подтверждает, что привлечение северокорейских военнослужащих к действиям на украинском фронте создает большое количество проблем для российской армии. Тут и со своими-то частями не всегда получается найти общий язык, а каково с теми, с кем общего языка нет по определению?

Отдельный вопрос – реакция Запада в целом и Южной Кореи в частности. Как уже писал haqqin.az, глава комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Тернер заявил, что «администрация Байдена-Харрис должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов. Если войска Северной Кореи войдут на суверенную территорию Украины, США необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи». Это, конечно, предельный вариант реакции, но существует множество промежуточных вариантов, ни один из которых не облегчает ведение войны против Украины.

В любом случае остается открытым вопрос, насколько Россия, привлекая живую силу из Северной Кореи, решает свои проблемы, а насколько создает себе дополнительные, гораздо более трудные.

Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 803
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 260
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 7910
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема
25 октября 2024, 23:04 2673
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
25 октября 2024, 17:53 6500
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции»
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции» наши подробности
25 октября 2024, 23:23 1713
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий
25 октября 2024, 22:43 3115
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
25 октября 2024, 17:07 6506
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 2589
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения все еще актуально
25 октября 2024, 15:15 4897
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
25 октября 2024, 11:40 9471

ЭТО ВАЖНО

Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 803
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 260
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 7910
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема
25 октября 2024, 23:04 2673
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
25 октября 2024, 17:53 6500
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции»
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции» наши подробности
25 октября 2024, 23:23 1713
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий
25 октября 2024, 22:43 3115
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
25 октября 2024, 17:07 6506
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 2589
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения все еще актуально
25 октября 2024, 15:15 4897
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
25 октября 2024, 11:40 9471
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться