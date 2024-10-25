Арарат Мирзоян летит в Баку?

В последние дни наблюдается значительное оживление переговоров по армяно-азербайджанскому мирному соглашению. В то ж время, учитывая, что в ближайшее время вряд ли будет удовлетворено требование Баку исключить из Конституции Армении территориальные претензии к Азербайджану, надежды Запада на подписание мирного соглашения на саммите COP29 или, в крайнем случае, до конца года, скорее всего, беспочвенны. Тем более что азербайджанские дипломаты пытаются донести до западной аудитории, что поспешное либо, как предлагает армянская сторона, частичное мирное соглашение не принесет региону стабильный мир. Если Армения полностью не откажется от территориальных претензий к Азербайджану, то будущая власть этой страны, ссылаясь на Конституцию, не признает заключенное соглашение.

Эту мысль четко сформулировал спецпредставитель президента Азербайджана Эльчин Амирбеков, заявивший недавно: «Мы хотим заключить мир с Арменией, а не с Николом Пашиняном». Проведение референдума по внесению изменений в Конституцию Армении ожидается не ранее чем через два года. Соответственно, и подписание мирного соглашения, скорее всего, состоится не раньше этого срока. Однако, как стало известно, за два с небольшим месяца до окончания срока своих полномочий президент США Джо Байден направил в Баку и Ереван директора по Европе и Евразии Совета национальной безопасности США Майкла Карпентера, передавшего личные послания Байдена президенту Ильхаму Алиеву и премьер-министру Николу Пашиняну.

В схожих по содержанию посланиях глава Белого дома призвал обе стороны к скорейшему завершению работы над проектом мирного соглашения, достижению компромиссов по спорным вопросам и подписанию документа еще до конца нынешнего года. Госдепартамент США так и не раскрыл содержание предложений президента Байдена. На запрос «Радио Свобода» американское внешнеполитическое ведомство ответило общей формулировкой: «Соединенные Штаты поддерживают усилия Армении и Азербайджана по достижению прочного и достойного мирного соглашения. Стороны добились значительного прогресса на этом пути. США привержены поддержке данного процесса любым полезным для сторон способом». Отметим, что обращение Байдена к Алиеву и Пашиняну, наряду с выражением непосредственной поддержки мирному процессу и предложениями по несогласованным пунктам, совпало по времени с саммитом БРИКС в Казани, на который были также приглашены президент Азербайджана и премьер-министр Армении.

По сообщениям журналистов российских СМИ, аккредитованных на саммите, между Алиевым и Пашиняном состоялось несколько коротких диалогов, после чего прошли прямые переговоры с участием министров иностранных дел обеих стран. Отметим, что в последний раз лидеры Азербайджана и Армении общались напрямую в Мюнхене при участии канцлера ФРГ Олафа Шольца. В аппарате правительства Армении сообщили, что по итогам переговоров президент Алиев и премьер-министр Пашинян поручили главам своих МИД продолжить обсуждения для скорейшего завершения работы над проектом мирного соглашения. Ожидается, что на основе этих поручений министры могут встретиться уже в ближайшие дни. Эта встреча может состояться в рамках саммита COP29. И хотя участие Армении в глобальном климатическом форуме пока не подтверждено, по имеющимся данным, рассматривается возможность визита в Баку армянского министра иностранных дел Арарата Мирзояна. Таким образом, есть основания говорить о серьезной активизации переговорного процесса. При этом трудно утверждать, что активизация эта приведет, как рассчитывает президент Байден, к подписанию мирного соглашения к концу года. Выступая накануне в Казани, премьер-министр Пашинян напомнил, что Конституционный суд Армении недавно принял решение о том, что преамбула Конституции, в которой содержится ссылка на «решение» о присоединении бывшего Нагорного Карабаха к Армении, не имеет юридической силы, подчеркнув, что таким образом устранены «все сомнения» относительно каких-либо территориальных претензий Армении к Азербайджану. Тем не менее, пока данная преамбула остается включенной в Конституцию Армении, у азербайджанской стороны нет полной уверенности. Следовательно, вероятность того, что Джо Байден покинет Белый дом, так и не увидев подписание мира между Азербайджаном и Арменией, по-прежнему велика.