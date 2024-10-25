Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции»

Недавно иранский революционный суд провел процесс, соответствовавший всем канонам средневекового трибунала святой инквизиции времен противостояния догмы и науки. Разница лишь в том, что произошло это не в церковной тюрьме перед площадью для аутодафе, а в зале Революционного суда города Решт провинции Гилян, где 39-летнюю Махсу Джалаль Бадии, известного ученого и популяризатора науки, признали виновной в научной деятельности, продвижении в сети Instagram теории эволюции, записи аудиокниг об общности исторического происхождения всех живых существ, а также работ известных ученых о происхождении жизни, религии и другой литературы, противоречащей исламскому шариату. В обвинительном акте отмечается, что Махса занималась «просветительской деятельностью и пропагандой, уклоняющейся или противоречащей священным законам ислама, прозелитизмом (стремление обратить иноверцев в свою веру – ред.), публикацией вредных изданий, включая книгу профессора Шуджауддина Шафа «И человек создал Бога», переводом на фарси «Скотного двора» и «1984» Джорджа Оруэлла, «Крокодиловых слез» Садеха Хедаята и других. Суд приговорил Махсу Джалаль Бадии, мать четырехлетнего ребенка, содержащую своих пожилых родителей, к 51 месяцу тюремного заключения и лишению всех социальных прав на десять лет.

Группа юристов компании «Дадбан» опубликовала письмо, в котором осудила приговор Махсе Бадии как деяние, не имеющее ничего общего с уголовным правом. Отметим, что в конце 2022 года Махса была задержана за активное участие в протестах «Жизнь, женщина, свобода» в городе Решт и просветительство в соцсетях. Ряд гражданских активистов и правозащитников выразили тогда протест против ареста Бадии, назвав «средневековым мракобесием» попытки властей криминализировать публикации научных материалов о происхождении человека. Как сообщили в беседах с редакцией haqqin.az ряд иранских правозащитников, религиозные власти ИРИ не знакомы с трудами Фейербаха, Маркса, Фрейда или Фромма, слабо ориентируются в тонкостях естественного отбора, в рудиментах, дивергенции, в особенностях постсекулярного ирреалистического культурного ландшафта и в других научных премудростях, о которых говорится в аудиокнигах, созданных Махсой Бадии. Дело в том, что по законам Ирана книги об эволюции и зарождении религии, а также труды известных материалистов и атеистов запрещены. Но чтобы привлечь популяризаторов таких книг к ответственности по статьям Уголовного кодекса ИРИ, шариатским судьям следует как минимум попытаться вникнуть в их суть. А это слишком сложно для священнослужителей, получивших образование в медресе. Именно поэтому в большинстве случаев такие дела «шьются» на основе фетв.

Как известно, одной из главных обязанностей священной инквизиции был контроль над тем, что именно читает паства. Стоило лишь появиться на свет «неправильной» с точки зрения инквизиции книге, как ее немедленно сжигали на площади, а самого автора пытали на дыбе, жгли каленым железом, выкручивали суставы, после чего отправляли на костер. Но даже в средние века, при отсутствии ксероксов и принтеров инквизиторам не удавалось полностью избавиться от «вредных» книг. Что уж тут говорить об аудиокнигах, тем более в наш цифровой век! Да, аудиокнигу действительно не сожжешь на городской площади. Зато устроить показательный процесс, а точнее, средневековое судилище над тем, кто читает ее в эфире – дело вполне реальное даже в, казалось бы, просвещенном XXI веке. В истории с Махсой Бадии аятолл по-настоящему встревожило то, что среди созданных ею просветительских аудиокниг были работы Шоджауддина Шафа - одного из выдающихся культурных и интеллектуальных деятелей шахского периода. Шафа много работал в области иранской истории, философии и литературы, был руководителем культурного фонда страны, советником по культуре шаха Мухаммеда Резы Пехлеви, им было создано множество книг, а также переводов на фарси классиков европейской литературы. Однако особое место в его произведениях занимают труды по истории персидской цивилизации, культуры и философии. Шоджауддин Шафа родился в Куме, где его отец был уважаемым врачом и пользовался большим авторитетом среди горожан. Сам Шоджауддин и его отец Кум не любили, считая его городом «арабской скорби». Его отец спас от тяжелой формы брюшного тифа нескольких молодых священнослужителей Кума, ставших спустя годы лидерами исламской революции.

Получив во Франции докторскую степень, Шафа вернулся в Иран, где создал Патриотическую партию, основал Национальную библиотеку Пехлеви и был избран генеральным секретарем Международной ассоциации иранистики. Среди его исследовательских работ - «Энциклопедия культурных связей Ирана», «Другое рождение», «Спустя 1400 лет» и др. Шафа переводит на фарси «Божественную комедию» Данте, «Потерянный рай» Мильтона, «Западно-Восточный диван» Гете, «Поэтические песни» Альфонса де Ламартина и другие шедевры мировой классики. Последние годы службы при шахском дворе были посвящены созданию огромной библиотеки, которая по приказу Мохаммеда Резы-шаха должна была соединить Иран с крупнейшими библиотеками мира и стать образцом для других стран. Так вот, именно Шоджауддин Шафа предложил шаху идею взять за начало истории Ирана не период исламизации, как это старалось представить местное духовенство, а 539 год до нашей эры, то есть начало царствования Кира II Великого. Шафа также предложил перейти с исламского календаря хиджры на новый календарь Шахиншахи, ведущий отсчет времени с коронации Кира. Начало этому процессу было дано в 1971 году, когда в Иране торжественно отмечали 2500-летие вступления на престол Кира Великого. По мнению Шоджауддина Шафы, празднование юбилея монархии и издание правительством шаха Пехлеви «Хартии свободы и прав человека» должны были стать отправной точкой имперской истории Ирана. Как и Шоджауддин Шафа, Мохаммед Реза-шах был сторонником антикварианизма и поддержал предложение советника. В своей третьей книге под названием «На пути к великой цивилизации» иранский монарх изложил свой взгляд на новый принцип исчисления истории и календаря страны (официально вместо эры хиджры первый день эры Шахиншахи 2535 года наступил в Иране 21 марта 1975 года по григорианскому календарю – ред.). Этот историко-политический разворот вызвал бурю возмущения у привилегированного сословия мулл, усилиями которых история Ирана, как утверждалось в школьных учебниках, брала начало с исламизации Персии. Понятно, что все происходящее со сменой календаря и провозглашением новых взглядов на историю Персии стало идеологическим поражением аятолл.