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У Путина все по плану

25 октября 2024, 23:37 747

Территория в Курской области, где «блокированы около 2 тыс. украинских военных, составляет 6 на 15 км», заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, российские войска «создали надежное кольцо вокруг противника в Курской области и сейчас сжимают его».

Путин отметил, что ВС РФ «гарантируют пленным жизнь, безопасность, нормальное обращение», а ВСУ «пытаются деблокировать окруженные подразделения, но эти попытки не имеют успеха». Российские войска, заявил он, «успешно отражают все попытки контрнаступления противника».

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