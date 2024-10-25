У Путина все по плану

Территория в Курской области, где «блокированы около 2 тыс. украинских военных, составляет 6 на 15 км», заявил президент России Владимир Путин.

По его словам, российские войска «создали надежное кольцо вокруг противника в Курской области и сейчас сжимают его».

Путин отметил, что ВС РФ «гарантируют пленным жизнь, безопасность, нормальное обращение», а ВСУ «пытаются деблокировать окруженные подразделения, но эти попытки не имеют успеха». Российские войска, заявил он, «успешно отражают все попытки контрнаступления противника».