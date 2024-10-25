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Днепропетровскую область готовят к обороне

25 октября 2024, 23:49 621

Днепропетровскую область Украины (на фоне прорыва российских войск в Донбассе) уже готовят к обороне. Это делают без лишнего разглашения, заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в своем телеграм-канале.

"На фоне последних заявлений об обороне Днепропетровщины. Предлагаю всем успокоиться. Или вы думаете, что военные должны выйти с картой и показать широкой общественности, где и какие укрепления они построили? Это закрытая информация, в стране война", - подчеркнул он.

По словам Лукашука, оборонительные укрепления вокруг Днепропетровской области уже обустраивают и "этот процесс начался не вчера". Он отметил, что возведением фортификаций совместно занимаются Министерство обороны, военные и областная администрация.

"А вот разгон паники нам сейчас точно не поможет. Больше веры в ВСУ", - добавил Лукашук.

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