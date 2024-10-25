Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?

Казань приняла по-настоящему масштабный саммит, что для столицы Татарстана стало своеобразным экзаменом. Ведь в этот древний город на Волге прибыли делегации 35 государств и шести международных организаций. Среди них генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер Индии Нарендра Моди, президент ЮАР Сирил Рамафоса, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и другие руководящие лидеры своих стран. Еще задолго до начала самым тревожным моментом для столь представительного международного форума оставался вопрос безопасности участников саммита.

Напомним в этой связи, что в апреле этого года расположенная недалеко от Казани свободная экономическая зона "Алабуга" подвергалась ударам БПЛА с территории Украины. Не случайно особое внимание российских властей было сосредоточенно на эффективности противовоздушной обороны в Республике Татарстан и безопасности участников. При этом можно говорить об определенной непубличной согласованности действий хозяев саммита с официальным Киевом. Что подтверждает минимальное за последние месяцы число атак украинских беспилотников, осуществленных в дни, когда в Казани проходил саммит. И даже нанесенные в этот период удары БПЛА Вооруженных сил Украины не направлялись вглубь территории России. Мало того, вопреки обыкновению, не было резонансных ракетных атак даже по Крымскому полуострову. И все это при наличии максимально подходящего политического повода для таких атак, поскольку к столице Татарстана было приковано внимание всех мировых средств массовой информации.

Тем не менее тема российско-украинского конфликта практически не нашла отражения в Казанской декларации саммита БРИКС, ей был уделен всего один абзац на странице 13 (пункт 36). Мало того, если бы не отдельные выступления лидеров государств на брифингах для прессы, украинская тема и вовсе затерялась бы между повесткой войны в секторе Газа и Ливане, ситуацией на Гаити и темой взаимодействия с Афганистаном. Итоговая декларация БРИКС, принятая в Казани, представляет собой масштабный документ объемом в 44 страницы. В итоговой декларации страны БРИКС по существу пытаются "проговорить" всю доступную объединению современную международную повестку, но своими словами. Если хотите, этот подход можно назвать "глобализацией БРИКС". Делают это с подачи Москвы и Пекина сразу по нескольким линиям, не критикуя и "не отменяя" исторически сложившиеся конъюнктуру и мировые институты, но добавляя к ним новые и существенные по смыслу акценты.

В ходе саммита Турции и еще двенадцати государствам был предоставлен статус страны - партнера БРИКС. Речь идет о Беларуси, Казахстане, Узбекистане, Кубе, Боливии, Нигерии, Уганде, Индонезии, Алжире, Нигере, Таиланде и Вьетнаме. Как видно из этого перечня, страны, приглашенные в БРИКС в качестве партнеров, существенно отличаются друг от друга по государственному строю, формам правления, а также по основным макроэкономическим характеристикам. Однако темпы, с которыми идет процесс обрастания мира БРИКС собственной архитектурой и внедрения нового контура управления международными отношениями, все еще слишком медленны. По-настоящему сильным геополитическим ядром БРИКС может стать только в том случае, если когда-нибудь сможет выйти из кильватера ООН и ВТО. Но произойти это может, скорее всего, когда наконец-то будет запущена реформа ООН, а БРИКС, в свою очередь, наравне с западным клубом станет либо координатором этой реформаторской активности, либо возьмет на себя часть функций подобного рода.