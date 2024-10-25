Путин предлагает новый контракт

Для продолжения поставок российского газа в Европу через Украину требуется заключить новый контракт․ Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Российский президент отметил, что «это необходимо не только для поддержания прокачки, но и в силу требований европейского энергетического законодательства, к которому присоединилась и Украина». По его словам, резервирование необходимых мощностей для транспортировки газа должно было начаться еще в июле, однако этого не произошло.

«Чтобы поставки газа продолжались, нужен новый контракт, а также предварительное бронирование транспортных мощностей», - заявил Путин.

По его словам, Россия «не отказывается от поставок газа для европейских потребителей и предлагает несколько альтернативных маршрутов». Однако, как уточнил Путин, поставки по одному из действующих путей через Украину ограничены: пункт «Сохрановка» был закрыт украинской стороной, и прокачка возможна только через станцию в Судже.

«Мы продолжаем поставки газа через Суджу, но контракт на транзит истекает уже в декабре этого года», - добавил он.