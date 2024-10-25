Махир Эмрели забил за «Нюрнберг» во втором матче подряд

Форвард сборной Азербайджана и немецкого «Нюрнберга» Махир Эмрели забил в Германии во втором матче подряд.

В 10-м туре второй Бундеслиги «Нюрнберг» принимал дома команду «Ян» из Регенсбурга и одержал разгромную победу - 8:3.

Махир Эмрели вышел в стартовом составе и на 23-й минуте забил второй гол своей команды. Счет стал 2:0. Азербайджанский футболист был заменен на 69-й минуте.

Напомним, 20 октября Махир отличился во Франконском дерби против команды «Гройтер Фюрт». Он забил первый мяч «Нюрнберга» в том матче, и хозяева победили со счетом 4:0.

Таким образом, у Эмрели уже два гола во второй Бундеслиге. А «Нюрнберг» постепенно поднимается в турнирной таблице. Сейчас подопечные Мирослава Клозе с 16 очками занимают 6-е место.