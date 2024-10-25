USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

F-16 вылетают на Ближний Восток

00:09 637

США направляют на Ближний Восток дополнительные самолеты F-16. На фоне подготовки к ответу Израиля на атаку Ирана.

Центральное командование армии США (CENTCOM) объявило вечером в пятницу, 25 октября, что дополнительные истребители F-16 перейдут в подчинение командования, отвечающего за американские силы на Ближнем Востоке.

Самолеты, которые будут переброшены в ближневосточный регион, принадлежат 480-й эскадрилье, которая обычно дислоцируется на авиабазе США в Германии, пишут израильские СМИ.

Говоря о передвижении американских войск на Ближнем Востоке, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал: «Наша приверженность безопасности Израиля остается незыблемой, что означает внесение изменений в развертывание сил, которые, по нашему мнению, должны быть предприняты так, чтобы помочь Израилю для самообороны».

Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 820
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 279
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 7918
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема
25 октября 2024, 23:04 2691
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
25 октября 2024, 17:53 6506
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции»
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции» наши подробности
25 октября 2024, 23:23 1726
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий
25 октября 2024, 22:43 3127
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
25 октября 2024, 17:07 6511
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 2592
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения все еще актуально
25 октября 2024, 15:15 4899
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
25 октября 2024, 11:40 9475

ЭТО ВАЖНО

Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 820
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 279
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 7918
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема
25 октября 2024, 23:04 2691
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
25 октября 2024, 17:53 6506
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции»
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции» наши подробности
25 октября 2024, 23:23 1726
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий
25 октября 2024, 22:43 3127
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
25 октября 2024, 17:07 6511
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 2592
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения все еще актуально
25 октября 2024, 15:15 4899
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
25 октября 2024, 11:40 9475
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться