F-16 вылетают на Ближний Восток

США направляют на Ближний Восток дополнительные самолеты F-16. На фоне подготовки к ответу Израиля на атаку Ирана.

Центральное командование армии США (CENTCOM) объявило вечером в пятницу, 25 октября, что дополнительные истребители F-16 перейдут в подчинение командования, отвечающего за американские силы на Ближнем Востоке.

Самолеты, которые будут переброшены в ближневосточный регион, принадлежат 480-й эскадрилье, которая обычно дислоцируется на авиабазе США в Германии, пишут израильские СМИ.

Говоря о передвижении американских войск на Ближнем Востоке, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби сказал: «Наша приверженность безопасности Израиля остается незыблемой, что означает внесение изменений в развертывание сил, которые, по нашему мнению, должны быть предприняты так, чтобы помочь Израилю для самообороны».