USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

США не догадываются, что делают северокорейцы в Курске

00:24 325

Некоторые северокорейские войска могут появиться в районе Курской области в России, но США цель их прибытия неизвестна, заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

По его словам, вполне вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска.

"Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным", - заявил Кирби.

В то же время до этого Кирби заявлял, что Штаты не знают, как солдат КНДР будут задействовать в войне против Украины.

"Мы знаем, что есть по крайней мере несколько тысяч северокорейских солдат на, кажется, трех военных тренировочных базах на востоке России. Чему именно их обучают, мы не знаем, будут ли и каким образом они будут задействованы в этой войне против Украины, мы также этого не знаем", - сказал он днем ранее.

Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 822
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 279
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 7918
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема
25 октября 2024, 23:04 2694
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
25 октября 2024, 17:53 6506
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции»
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции» наши подробности
25 октября 2024, 23:23 1726
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий
25 октября 2024, 22:43 3127
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
25 октября 2024, 17:07 6512
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 2593
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения все еще актуально
25 октября 2024, 15:15 4899
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
25 октября 2024, 11:40 9475

ЭТО ВАЖНО

Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 822
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 279
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 7918
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема
25 октября 2024, 23:04 2694
В Казани отшили Мадуро
В Казани отшили Мадуро горячая тема
25 октября 2024, 17:53 6506
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции»
Известного ученого отправили в тюрьму за «теорию эволюции» наши подробности
25 октября 2024, 23:23 1726
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий
25 октября 2024, 22:43 3127
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста
Баку вызвал посла Евросоюза и вручил ноту протеста новость дополнена
25 октября 2024, 17:07 6512
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 2593
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения
Выборы в Грузии: Кремль отвергает обвинения все еще актуально
25 октября 2024, 15:15 4899
Украина пошла в наступление в Курске
Украина пошла в наступление в Курске
25 октября 2024, 11:40 9475
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться