США не догадываются, что делают северокорейцы в Курске

Некоторые северокорейские войска могут появиться в районе Курской области в России, но США цель их прибытия неизвестна, заявил советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби.

По его словам, вполне вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска.

"Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным", - заявил Кирби.

В то же время до этого Кирби заявлял, что Штаты не знают, как солдат КНДР будут задействовать в войне против Украины.

"Мы знаем, что есть по крайней мере несколько тысяч северокорейских солдат на, кажется, трех военных тренировочных базах на востоке России. Чему именно их обучают, мы не знаем, будут ли и каким образом они будут задействованы в этой войне против Украины, мы также этого не знаем", - сказал он днем ранее.