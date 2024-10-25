Что же даст Азербайджану БРИКС?

Президент Ильхам Алиев во главе национальной делегации, представил азербайджанскую повестку БРИКС в ходе пленарного заседания саммита в расширенном формате. Для Азербайджана БРИКС – это, прежде всего, пространство нового глобального строительства в опоре на новые инструменты межгосударственного взаимодействия. Если рассматривать показатели товарооборота Азербайджана со странами БРИКС, то за период с января по сентябрь 2024 года они выросли почти на 12 процентов, превысив 7,78 миллиарда долларов. При этом доля торговли с блоком БРИКС в общем товарообороте Азербайджана составила 22,55 процента (в 2023 году 17,8 процента).

Заметим, что доля торговли Азербайджана с государствами Еврозоны составляет около 52 процентов от общего товарооборота. Но при этом нужно учитывать, что в группу БРИКС входят основные потребители азербайджанских несырьевых товаров первого-второго уровня переработки, что делает ее достаточно привлекательной с точки зрения диверсификации азербайджанского экспорта. Как известно, в последние пять лет между странами БРИКС формируется система постоянных межправительственных и бизнес-коммуникаций в виде рабочих групп и отдельных центров взаимодействия (от финансов и налогов до медицины, туризма и экологии). А также по отдельным новым инициативам, таким, например, как создание Зерновой биржи БРИКС с охватом в перспективе других секторов сельского хозяйства. Заметим, что в будущем продовольственная биржа может быть использована в качестве весьма эффективного инструмента как для азербайджанских экспортеров, так и для инвестиций азербайджанского бизнеса за пределами страны, если будет реализован проект создания продуктовой биржи-хаба в районе крупнейших портов Турции и Ирана.

Впрочем, это уже из сценария оптимального будущего объединения стран БРИКС. Ну, а сейчас эта группа находится на стадии "сборки" архитектуры глобального пространства. При этом, что характерно для текущего момента, видна настойчивая попытка не столько отменить, сколько "перепрошить" существующую архитектуру взаимодействия по социально-экономических вопросам, действующую и созданную с учётом изначального главенства и контроля Запада. Другими словами, речь идет о создании собственного, независимого от Запада, контура управления по каждой сфере, строго соотносящегося с текущей повесткой и возможностями каждой из групп. В частности, для торговли это будет выглядеть в виде набора цифровых сервисов, обеспечивающих финансирование внешнеэкономической контрактов и обслуживающих систему логистики внутри группы собственными ресурсами - пулом валют стран группы, а также уполномоченными банковским организациями, не имеющими интересов в странах, присоединившихся к санкциям против России, Китая, Ирана, Турции и других стран.

Почему? Да потому, что БРИКС не является единственным в своем роде объединением, вроде условной Ялтинской системы, сформированной после окончания Второй мировой войны. БРИКС — это группа в целом равных партнёров, а не элитарный клуб лидеров неоколониальной системы середины XX века, разделивших в Ялте мир на социалистический, капиталистический и «страны третьего пути». Возможно, именно поэтому объединение БРИКС никуда не торопится и явно не планирует отменять "классику". Не случайно в казанской декларации много места уделено поддержке Организации Объединенных Наций и Всемирной торговой организации (ВТО). Естественно, с учётом педалирования интересов "мира большинства". В этой связи достаточно характерна та часть казанской Декларации, которая касается ВТО: "Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, справедливой, предсказуемой, инклюзивной, равноправной, недискриминационной, основанной на правилах и консенсусе многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), с особым и дифференцированным режимом для развивающихся стран". В такой же степени любопытна и формулировка Декларации в отношении МВФ: "Мы вновь подтверждаем приверженность поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (!), основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами. Но мы призываем к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем чтобы отразить их вклад в мировую экономику. Мы поддерживаем инклюзивный и справедливый процесс назначения на руководящие должности в Бреттон-Вудских институтах (!)".