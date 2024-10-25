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Что же даст Азербайджану БРИКС?

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Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва
00:27 452

Президент Ильхам Алиев во главе национальной делегации, представил азербайджанскую повестку БРИКС в ходе пленарного заседания саммита в расширенном формате.

Для Азербайджана БРИКС – это, прежде всего, пространство нового глобального строительства в опоре на новые инструменты межгосударственного взаимодействия.

Если рассматривать показатели товарооборота Азербайджана со странами БРИКС, то за период с января по сентябрь 2024 года они выросли почти на 12 процентов, превысив 7,78 миллиарда долларов. При этом доля торговли с блоком БРИКС в общем товарообороте Азербайджана составила 22,55 процента (в 2023 году 17,8 процента).

Для Азербайджана БРИКС – это, прежде всего, пространство нового глобального строительства в опоре на новые инструменты межгосударственного взаимодействия

Заметим, что доля торговли Азербайджана с государствами Еврозоны составляет около 52 процентов от общего товарооборота. Но при этом нужно учитывать, что в группу БРИКС входят основные потребители азербайджанских несырьевых товаров первого-второго уровня переработки, что делает ее достаточно привлекательной с точки зрения диверсификации азербайджанского экспорта.

Как известно, в последние пять лет между странами БРИКС формируется система постоянных межправительственных и бизнес-коммуникаций в виде рабочих групп и отдельных центров взаимодействия (от финансов и налогов до медицины, туризма и экологии). А также по отдельным новым инициативам, таким, например, как создание Зерновой биржи БРИКС с охватом в перспективе других секторов сельского хозяйства.

Заметим, что в будущем продовольственная биржа может быть использована в качестве весьма эффективного инструмента как для азербайджанских экспортеров, так и для инвестиций азербайджанского бизнеса за пределами страны, если будет реализован проект создания продуктовой биржи-хаба в районе крупнейших портов Турции и Ирана.

БРИКС — это группа в целом равных партнёров, а не элитарный клуб лидеров неоколониальной системы середины XX века, разделивших в Ялте мир на социалистический, капиталистический и «страны третьего пути»

Впрочем, это уже из сценария оптимального будущего объединения стран БРИКС.

Ну, а сейчас эта группа находится на стадии "сборки" архитектуры глобального пространства. При этом, что характерно для текущего момента, видна настойчивая попытка не столько отменить, сколько "перепрошить" существующую архитектуру взаимодействия по социально-экономических вопросам, действующую и созданную с учётом изначального главенства и контроля Запада.

Другими словами, речь идет о создании собственного, независимого от Запада, контура управления по каждой сфере, строго соотносящегося с текущей повесткой и возможностями каждой из групп.

В частности, для торговли это будет выглядеть в виде набора цифровых сервисов, обеспечивающих финансирование внешнеэкономической контрактов и обслуживающих систему логистики внутри группы собственными ресурсами - пулом валют стран группы, а также уполномоченными банковским организациями, не имеющими интересов в странах, присоединившихся к санкциям против России, Китая, Ирана, Турции и других стран.

БРИКС признал центральную роль МВФ, но призвал к реформе

Почему? Да потому, что БРИКС не является единственным в своем роде объединением, вроде условной Ялтинской системы, сформированной после окончания Второй мировой войны.

БРИКС — это группа в целом равных партнёров, а не элитарный клуб лидеров неоколониальной системы середины XX века, разделивших в Ялте мир на социалистический, капиталистический и «страны третьего пути».

Возможно, именно поэтому объединение БРИКС никуда не торопится и явно не планирует отменять "классику". Не случайно в казанской декларации много места уделено поддержке Организации Объединенных Наций и Всемирной торговой организации (ВТО). Естественно, с учётом педалирования интересов "мира большинства".

В этой связи достаточно характерна та часть казанской Декларации, которая касается ВТО: "Мы подтверждаем поддержку открытой, прозрачной, справедливой, предсказуемой, инклюзивной, равноправной, недискриминационной, основанной на правилах и консенсусе многосторонней торговой системы при центральной роли Всемирной торговой организации (ВТО), с особым и дифференцированным режимом для развивающихся стран".

В такой же степени любопытна и формулировка Декларации в отношении МВФ:

"Мы вновь подтверждаем приверженность поддержанию прочной и эффективной глобальной системы финансовой безопасности при центральной роли Международного валютного фонда (!), основанного на системе квот и обладающего достаточными финансовыми ресурсами. Но мы призываем к реформе Бреттон-Вудских институтов, включая расширение представленности развивающихся стран и государств с формирующимся рынком на руководящих постах, с тем чтобы отразить их вклад в мировую экономику. Мы поддерживаем инклюзивный и справедливый процесс назначения на руководящие должности в Бреттон-Вудских институтах (!)".

Для Азербайджана вопрос альтернативных платежных систем также находится в плоскости практической реализации

Но наиболее интригующей темой накануне саммита в Казани стали публикации о возможности создания новой валюты БРИКС. Дошло до того, что вариант дизайна новой валюты в качестве купона для оплаты покупок сувениров и еды в кафетериях саммита даже показали членам делегаций и журналистам.

Однако на поверку выяснилось, что речь идет не более, чем о презентации дизайна будущей единицы… цифровых расчетов.

Еще до саммита было очевидно, что БРИКС пока не готов запускать собственную валюту – уж слишком сложная затея, которую, вдобавок, вряд ли окупят понесенные политические затраты. 

И совсем другое дело система расчетов, в рамках которой группа БРИКС пойдет по пути создания связок между национальными системами расчетов. С российской стороны, это система обмена финансовой информацией, созданная Центральным Банком России. У других стран БРИКС также есть свои системы. Опыт сопряжения их работы уже накоплен, учитывая, что на межгосударственном уровне торговые операции с Россией активно продолжаются, несмотря на экономические санкции со стороны Запада.

Другое дело, что с позиций бизнеса, в особенности, малого и среднего, который не имеет доступ к этим системам, есть большой набор известных проблем.

Для Азербайджана вопрос альтернативных платежных систем также находится в плоскости практической реализации. В частности, в 2024 году объем транзакций с национальными платежными системами Азербайджана вырос более чем на 17 процентов. В январе-сентябре текущего года через национальные платежные системы Азербайджана (AZİPS, XÖNKS, AÖS) было совершено свыше 123,3 миллиона транзакций на общую сумму более 539,2 миллиарда манатов. И постепенно эти системы можно ввести на международный рынок БРИКС.

В то же время, полное членство в группе БРИКС не является догмой и необходимостью, главная задача — это кооперация и синхронизация процессов внутри группы.

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