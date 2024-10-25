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Трамп назвал Евросоюз «мини-Китаем»

00:37 190

Экс-президент США и кандидат на этот пост от Республиканской партии Дональд Трамп назвал Евросоюз «мини-Китаем», говоря о торговых отношениях США с блоком. Слова Трампа приводит агентство AFP.

«Они не берут наши машины, они не берут нашу сельскохозяйственную продукцию, ничего не берут. У вас дефицит в 312 миллиардов долларов с ЕС. Знаете, ЕС - это мини-Китай, не такой уж даже и мини», - сказал Трамп. По данным статистического агентства ЕС Евростат, дефицит торговли товарами США с Евросоюзом в прошлом году составил 157,9 млрд евро, что эквивалентно 170,54 млрд долларов, передает DW.

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