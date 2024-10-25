Что за Новый банк? И для какого развития?
Каким будет будущее БРИКС сказать трудно, но уже сейчас в этом клубе формируется пространство или, точнее, альтернативная среда тому, что организовано вокруг институтов и интересов Запада.
В некотором смысле основная функция БРИКС – это антимонопольная тема, обустройство новых правил торговли и экономической конкуренции за счёт ограничений монополистов. В данном конкретном случае имеется в виду ограничение монополиста мирового масштаба в лице коллективного Запада.
Другой важный и активно функционирующий в настоящее время механизм БРИКС – это Новый банк развития (НБР). Начиная с 2018 года, этот инфраструктурный банк профинансировал около сотни проектов на общую сумму 33 миллиарда долларов. Отличие НБР от таких его известных аналогов, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, заключается в нескольких важнейших составляющих.
Во-первых, Новый банк развития осуществляет кредитование в валютах стран БРИКС, что позволяет снизить плату за обслуживание долга, повысить финансовую независимость кредитуемого и, что принципиально важно, снизить геополитические риски.
Во-вторых, НБР не оперирует надзорными функциями. То есть, в отличие от Международного валютного фонда, который постоянно требует от кредитуемых стран мониторингов экономической и финансовой политики, НБР работает по принципу отраслевого инфраструктурного банка.
Дальнейшим шагом в развитии механизмов Нового банка развития станет создание новой инвестиционной платформы с использованием электронных инструментов.
В ходе саммита в Казани президент РФ Владимир Путин предложил активнее вовлекать НБР в проекты магистральной инфраструктуры вокруг Каспия…