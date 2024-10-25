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Иран направил американцам экстренное предупреждение

01:08 1031

Министерство иностранных дел Ирана в экстренном сообщении, отправленном США через третью страну (посольство Швейцарии), заявило, что любая американская база, используемая для дозаправки и поддержки израильской атаки, станет законной целью для ответных ударов Ирана.

Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции, опубликованном в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на фоне подготовки израильского нападения на Иран США перебросили в регион дополнительные F-16.

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