Иран направил американцам экстренное предупреждение

Министерство иностранных дел Ирана в экстренном сообщении, отправленном США через третью страну (посольство Швейцарии), заявило, что любая американская база, используемая для дозаправки и поддержки израильской атаки, станет законной целью для ответных ударов Ирана.

Об этом говорится в сообщении Корпуса стражей исламской революции, опубликованном в соцсетях.

Ранее сообщалось, что на фоне подготовки израильского нападения на Иран США перебросили в регион дополнительные F-16.