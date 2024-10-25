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Британские войска отдают Радакину

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Начальник штаба обороны Вооруженных сил Великобритании впервые получит командование над всеми видами войск в рамках крупнейшей за 50 лет реформы Минобороны. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на главу военного ведомства Джона Хили.

Отмечается, что Хили намерен передать командование армией, ВМС и ВВС начальнику штаба обороны ВС, должность которого в настоящее время занимает адмирал Тони Радакин. В нынешней системе управления начальник Генштаба Сухопутных войск генерал Роли Уокер, первый морской лорд-адмирал Бен Ки и начальник штаба ВВС главный маршал авиации Ричард Найтон докладывают напрямую главе Минобороны.

Согласно реформе, глава стратегического командования генерал Джеймс Хоккенхалл также станет подчиняться Радакину. При этом начальник штаба обороны ВС будет играть главную роль при составлении приоритетов военного бюджета наряду с министром обороны.

Целью изменений называется повышение уровня взаимодействия между разными видами войск. Кроме того, в Минобороны будет создан пост директора по национальным вооружениям, который будет курировать вопросы закупки вооружений сразу для всех видов ВС.

"Эти важные реформы позволят британским военным быстрее принимать решения, сделают страну безопаснее и принесут выгоду налогоплательщикам. Правительство будут укреплять оборону Великобритании для реагирования на растущие угрозы", - сказал Хили.

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