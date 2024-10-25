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160 азербайджанцев борются за медали в Бахрейне

Есть первое золото; фото
Отдел спорта
03:35 410

В столице Бахрейна Манаме началась 19-я по счету Всемирная Гимназиада - международные мультиспортивные соревнования среди школьников и учащихся средних специальных учебных заведений. В Бахрейн съехались более 5 тысяч школьников и студентов из 70 стран, в том числе и Азербайджана.

Нашу страну представляют 160 спортсменов, которые выступят в 16 видах спорта и дисциплинах - спортивной аэробике, художественной гимнастике, спортивной гимнастике, бадминтоне, боксе, стрельбе из лука, борьбе, теннисе, таэквондо, настольном теннисе, фехтовании, шахматах, дзюдо, парадзюдо, плавании и параплавании. Всего медали разыгрываются в 26 видах спорта и дисциплинах. Гимназиаду, которая проводится с 1974 года, организовывает Международная федерация школьного спорта (ISF). В ней участвуют спортсмены в возрасте от 13 до 18 лет.

Церемония открытия Гимназиады состоялась 24 октября. А накануне начались первые соревнования. В активе Азербайджана уже 8 медалей - 1 золото, 2 серебра и 5 бронзовых наград.

Семь медалей из восьми завоевали дзюдоисты. Золото у Магомеда Рустамли (50 кг), победившего в финале другого представителя Азербайджана Анара Гулиева. 

Бронза у Гюльгяз Мусаевой (48 кг), Рустама Гасымзаде (55 кг), Зейда Алескерова (60 кг), Али Гумбатова (66 кг) и Фахри Сахибзаде (66 кг). Еще одно серебро завоевал парапловец Али Велиев, выступавший на дистанции 200 метров вольным стилем.

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