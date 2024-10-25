Израиль нанес удар по Ирану!

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об окончании атаки на Иран, самолеты ВВС благополучно вернулись в Израиль, говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Израиль атаковал ракетные заводы, ракетные комплексы "земля-воздух" и мощности ПВО.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля завершила точные и целенаправленные удары по военным целям в ряде районов Ирана. Наши самолеты благополучно вернулись домой. Удар был нанесен в ответ на атаки иранского режима против государства Израиль и его граждан в последние месяцы. Ответный удар завершен, миссия выполнена", - говорится в сообщении.

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Армия Израиля назвала атакованные цели в Иране, среди них ракетные комплексы "земля-воздух", мощности ПВО, места производства ракет, которые республика выпустила по израильской территории в течение последнего года.

Атаки была направлена на широкомасштабный ущерб иранской системе противовоздушной обороны - тактический ход, направленный на то, чтобы обеспечить свободу действий ВВС Израиля в воздушном пространстве Ирана.

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Иран закрыл своё воздушное пространство до 9 утра по местному времени, передаёт CNN со ссылкой на иранское управление гражданской авиации. Атака Израиля на Иран продлится одну ночь и будет единоразовым ответом на иранский обстрел 1 октября, сообщили в ABC News. Уточняется, что на данный момент сообщений о жертвах со стороны ЦАХАЛ и ущербе израильским военным самолётам не поступало.

Иранские ПВО не смогли перехватить ни одну из ракет, запущенных Израилем, — The Jerusalem Post

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Израиль нанес удар по Тегерану.

Армия Израиля подтвердила, что наносит удары по военным целям в Иране.

«Наши оборонительные и наступательные возможности полностью мобилизованы», — заявили в ЦАХАЛ.

США были заблаговременно предупреждены о готовящейся атаке Израиля по Ирану, передаёт CBS News. Телеканал добавил, что ЦАХАЛ ограничился ударами по военным целям Ирана, а не по ядерным или нефтяным объектам. В США заявили, что не участвуют в израильских ударах по Ирану.

Байден внимательно следит за развитием событий на фоне атаки Израиля на Иран.

Израиль нанёс вторую волну ударов по иранскому городу.

Более 100 истребителей ВВС Израиля принимали участие в атаке на Иран, среди них были новейшие американские истребители F-35, передаёт The Jerusalem Post.