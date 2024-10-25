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Иран готовится ответить Израилю

07:26 2526

Иран готов ответить на израильскую агрессию. Об этом сообщает иранское правительственное агентство Tansim.

"Иран оставляет за собой право ответить на любой акт агрессии. Источники агентства сообщают, что нет сомнений в том, что Израиль получит соответствующий ответ на любой шаг против Ирана. Ранним утром в субботу местные жители сообщили о нескольких взрывах в иранской столице. По словам очевидцев, взрывы были слышны к западу от Тегерана. Звуки взрывов были связаны с взаимодействием иранских военных сил ПВО с израильскими военными действиями в трех местах вокруг Тегерана", - говорится в сообщении.

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