Иран готовится ответить Израилю
Иран готов ответить на израильскую агрессию. Об этом сообщает иранское правительственное агентство Tansim.
"Иран оставляет за собой право ответить на любой акт агрессии. Источники агентства сообщают, что нет сомнений в том, что Израиль получит соответствующий ответ на любой шаг против Ирана. Ранним утром в субботу местные жители сообщили о нескольких взрывах в иранской столице. По словам очевидцев, взрывы были слышны к западу от Тегерана. Звуки взрывов были связаны с взаимодействием иранских военных сил ПВО с израильскими военными действиями в трех местах вокруг Тегерана", - говорится в сообщении.