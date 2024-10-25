США призвали Иран не отвечать Израилю

США призывают Иран не отвечать на удар Израиля, считают эту операцию завершением военного противостояния двух сторон.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.

А тем временем, министр обороны США Ллойд Остин в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что военные силы США в регионе находятся в состоянии повышенное боевой готовности.