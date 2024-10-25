США призвали Иран не отвечать Израилю
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США призывают Иран не отвечать на удар Израиля, считают эту операцию завершением военного противостояния двух сторон.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на американского чиновника.
А тем временем, министр обороны США Ллойд Остин в беседе с министром обороны Израиля Йоавом Галантом заявил, что военные силы США в регионе находятся в состоянии повышенное боевой готовности.
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