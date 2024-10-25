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Мощный взрыв в Ливане. В Израиле сработали оповещения о землетрясении

обновлено 09:14
09:14 1454

Утром 26 октября во многих населенных пунктах Израиля были активированы оповещения о землетрясении. Позже выяснилось, что это была ложная тревога, передают израильские СМИ.

В 07:10 по местному времени власти сообщили, что силы ЦАХАЛ взорвали комплекс в Ливане. Из-за взрыва очень большого количества взрывчатки на обширных территориях Израиля было активировано предупреждение о землетрясении.

В 07:24 пресс-служба ЦАХАЛа заявила: «В последние несколько минут в северной части страны раздались отголоски взрывов после активности сил ЦАХАЛа на юге Ливана, опасений по поводу инцидента в сфере безопасности нет».

Геологическая служба Израиля опубликовала заявление, согласно которому предупреждения о землетрясении были активированы после контролируемого взрыва значительного размера, который произошел сегодня утром в северном регионе. Система предупреждения определила взрыв как землетрясение, и сработало соответствующее оповещение.

* * * 08:09

Объявлена воздушная тревога по всему северу Израиля в связи с ожидаемым землетрясением.

В свою очередь, Минобороны Израиля заявляет, что нет действенных угроз безопасности стране.

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