Напряженные выборы в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал в Тбилиси на парламентских выборах.

Ираклий Кобахидзе заявил, что, когда ЦИК объявит результат в 60% для «Грузинской мечты», оппозиция должна «смириться с тем, что грузинский народ окончательно отказался возвращаться в темное прошлое».

«Это очень принципиальные, решающие выборы. Выборы, которые равносильны референдуму, равносильны выборам 2012 года, на которых еще раз предстоит окончательно определиться с направлением развития страны. Это референдум между войной и миром, между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим», – сказал Кобахидзе.

Ранее на выборах проголосовали президент страны Саломе Зурабишвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.

Параллельно с парламентскими выборами в Грузии сегодня проходят выборы Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. За места в Верховном Совете Аджарии борются 14 политических объединений.