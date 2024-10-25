Напряженные выборы в Грузии
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе проголосовал в Тбилиси на парламентских выборах.
Ираклий Кобахидзе заявил, что, когда ЦИК объявит результат в 60% для «Грузинской мечты», оппозиция должна «смириться с тем, что грузинский народ окончательно отказался возвращаться в темное прошлое».
«Это очень принципиальные, решающие выборы. Выборы, которые равносильны референдуму, равносильны выборам 2012 года, на которых еще раз предстоит окончательно определиться с направлением развития страны. Это референдум между войной и миром, между аморальной пропагандой и традиционными ценностями, между темным прошлым и светлым будущим», – сказал Кобахидзе.
Ранее на выборах проголосовали президент страны Саломе Зурабишвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.
Параллельно с парламентскими выборами в Грузии сегодня проходят выборы Верховного Совета Аджарской Автономной Республики. За места в Верховном Совете Аджарии борются 14 политических объединений.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси одной из первых проголосовала на парламентских выборах.
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Сегодня, 26 октября в Грузии проходят парламентские выборы.
Как сообщает haqqin.az, выборы в законодательный орган страны обещают стать самыми напряженными за последние годы.
Выборы будут считаться действительными при любой явке. По их итогам должны быть избраны 150 депутатов.
Впервые на всеобщих выборах внедрены электронные средства – аппараты верификации избирателей (VIU) и подсчета голосов (PCOS). Это коснется большинства участков, голосовать «по-новому» смогут 90% избирателей.
В парламент пройдут партии, за которых проголосуют не менее 5% избирателей. В списке избирателей 3 508 294 человек, из них 95 910 встали на учет за рубежом.