Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку

В результате закрытия воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратился в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку. Об этом проинформировала пресс-служба аэропорта.

Среди успешно приземлившихся в Бакинском аэропорту были рейс авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Москва (DME) – Кувейт; рейсы Fly Dubai из Будапешта, Москвы (VKO), Минска, Казани и Санкт-Петербурга в Дубай; а также рейс авиакомпании Air Arabia по маршруту Москва – Шарджа.

Международный аэропорт Гейдар Алиев мобилизовал все необходимые ресурсы для оперативного и качественного обслуживания прибывших рейсов.