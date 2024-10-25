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Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку

08:54 918

В результате закрытия воздушного пространства над Ираном ряд международных авиакомпаний обратился в Международный аэропорт Гейдар Алиев с запросом на экстренную посадку. Об этом проинформировала пресс-служба аэропорта.

Среди успешно приземлившихся в Бакинском аэропорту были рейс авиакомпании Jazeera Airways по маршруту Москва (DME) – Кувейт; рейсы Fly Dubai из Будапешта, Москвы (VKO), Минска, Казани и Санкт-Петербурга в Дубай; а также рейс авиакомпании Air Arabia по маршруту Москва – Шарджа.

Международный аэропорт Гейдар Алиев мобилизовал все необходимые ресурсы для оперативного и качественного обслуживания прибывших рейсов.

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