Россия ударила по жилым домам в Украине: среди погибших — дети

Три человека погибли и 19 получили ранения в результате российской ракетной атаки по Днепру в ночь на 26 октября, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

По его словам, войска РФ нанесли удары сразу по нескольким районам. В результате разрушен жилой двухэтажный дом и гараж, повреждены еще 13 многоквартирных и два частных дома, больница и 30 автомобилей. Погибли две женщины и ребенок. Из 19 пострадавших четверо — дети. Восемь человек госпитализированы.