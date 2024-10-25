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Реакция Саудовской Аравии на удар Израиля по Ирану

10:24 1124

Саудовская Аравия осудила израильскую атаку на Иран, назвав ее «нарушением международных законов и суверенитета» Исламской Республики. Об этом говорится в заявлении саудовского внешнеполитического ведомства.

«Королевство Саудовская Аравия осуждает военные нападения на Исламскую Республику Иран, являющиеся нарушением ее суверенитета и международных законов. Королевство подтверждает свою твердую позицию, которая заключается в неприятии продолжающейся эскалации и расширения конфликта, угрожающего безопасности и стабильности стран региона и его народов», - указано в заявлении.

МИД Саудовской Аравии также призвал стороны конфликта проявлять максимальную сдержанность, предупредив о негативных последствиях эскалации на Ближнем Востоке.

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