Израиль предупреждал Иран об ударе

Перед нанесением ударов Израиль в пятницу через третьих лиц направил Ирану сообщение, в котором предупредил о готовящихся ударах, сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

«Израильтяне заранее дали понять иранцам, на что они собираются нападать в целом и на что они не собираются нападать», - сказал один из источников.

Собеседники портала отметили, что целью предупреждения было стремление убедить иранцев не отвечать, ограничить продолжающийся обмен ударами между Израилем и Ираном, предотвратить более широкую эскалацию. При этом Израиль предупредил, что, если Иран примет ответные меры, Израиль нанесет еще более серьезный удар, особенно если будут убиты или ранены израильские гражданские лица.

В сообщении утверждается, что США не участвовали в израильской операции.