Впервые за 36 лет: влиятельная газета не поддержит кандидата на выборах в США

Американская газета The Washington Post впервые за 36 лет отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента в США. Об этом заявил директор-распорядитель газеты Уильям Льюис.

По его словам, газета будет занимать такую же позицию и в отношении президентских выборов в будущем. Своим отказом The Washington Post хочет показать веру в способность читателей самостоятельно принять решение о выборе в пользу того или иного кандидата, подчеркнул Льюис.

Он отметил, что работа издания заключается в предоставлении читателям беспристрастных новостей, а также в публикации материалов, заставляющих их задуматься и сделать собственные выводы.