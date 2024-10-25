USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Впервые за 36 лет: влиятельная газета не поддержит кандидата на выборах в США

10:46 541

Американская газета The Washington Post впервые за 36 лет отказалась поддерживать кого-либо из кандидатов на выборах президента в США. Об этом заявил директор-распорядитель газеты Уильям Льюис.

По его словам, газета будет занимать такую же позицию и в отношении президентских выборов в будущем. Своим отказом The Washington Post хочет показать веру в способность читателей самостоятельно принять решение о выборе в пользу того или иного кандидата, подчеркнул Льюис.

Он отметил, что работа издания заключается в предоставлении читателям беспристрастных новостей, а также в публикации материалов, заставляющих их задуматься и сделать собственные выводы.

Выборы в Грузии: власти и оппозиция уверены в своей победе
Выборы в Грузии: власти и оппозиция уверены в своей победе добавлено видео; обновлено 11:10
11:10 3259
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 2345
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 3337
Иран готовится ответить Израилю
Иран готовится ответить Израилю
07:26 4336
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 2525
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 5351
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 3882
Взрыв и пожар на военном объекте в Тегеране
Взрыв и пожар на военном объекте в Тегеране ВИДЕО
01:37 5862
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 4852
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 4753
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 10646

ЭТО ВАЖНО

Выборы в Грузии: власти и оппозиция уверены в своей победе
Выборы в Грузии: власти и оппозиция уверены в своей победе добавлено видео; обновлено 11:10
11:10 3259
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 2345
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 3337
Иран готовится ответить Израилю
Иран готовится ответить Израилю
07:26 4336
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 2525
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 5351
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 3882
Взрыв и пожар на военном объекте в Тегеране
Взрыв и пожар на военном объекте в Тегеране ВИДЕО
01:37 5862
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 4852
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 4753
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 10646
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться