USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Грузия получила «хорошие сигналы» от Запада

так заявил Ираклий Кобахидзе
10:50 485

Власти Грузии получили «хорошие сигналы» от западных партнеров о том, что отношения с республикой в скором будущем, после завершения парламентских выборов, будут перезагружены. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«К нам поступили очень хорошие сигналы, я имею в виду вчерашние сигналы. У нас невероятные сигналы, которые указывают на то, что отношения очень скоро перезагрузятся, раньше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду сигналы от наших стратегических партнеров, коммуникацию с нашими стратегическими партнерами», - сказал Кобахидзе.

В Грузии 26 октября проходит голосование на выборах в парламент. Граждане Грузии выбирают в парламент 150 депутатов по пропорциональной системе — то есть процент голосов той или иной партии будет соответствовать количеству мест в парламенте. В выборах участвуют 18 партийных объединений. 

Выборы в Грузии: власти и оппозиция уверены в своей победе
Выборы в Грузии: власти и оппозиция уверены в своей победе добавлено видео; обновлено 11:10
11:10 3261
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 2346
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 3340
Иран готовится ответить Израилю
Иран готовится ответить Израилю
07:26 4338
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 2527
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 5351
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 3882
Взрыв и пожар на военном объекте в Тегеране
Взрыв и пожар на военном объекте в Тегеране ВИДЕО
01:37 5863
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 4854
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 4755
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 10646

ЭТО ВАЖНО

Выборы в Грузии: власти и оппозиция уверены в своей победе
Выборы в Грузии: власти и оппозиция уверены в своей победе добавлено видео; обновлено 11:10
11:10 3261
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 2346
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 3340
Иран готовится ответить Израилю
Иран готовится ответить Израилю
07:26 4338
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 2527
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 5351
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 3882
Взрыв и пожар на военном объекте в Тегеране
Взрыв и пожар на военном объекте в Тегеране ВИДЕО
01:37 5863
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность?
Украинские дроны и БРИКС в Казани. Негласная договоренность? горячая тема
00:03 4854
Что за Новый банк? И для какого развития?
Что за Новый банк? И для какого развития?
00:44 4755
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова
Израильский журналист извинился за оскорбившие азербайджанских евреев слова ОБНОВЛЕНО 19:49
25 октября 2024, 19:49 10646
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться