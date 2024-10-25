Грузия получила «хорошие сигналы» от Запада

Власти Грузии получили «хорошие сигналы» от западных партнеров о том, что отношения с республикой в скором будущем, после завершения парламентских выборов, будут перезагружены. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«К нам поступили очень хорошие сигналы, я имею в виду вчерашние сигналы. У нас невероятные сигналы, которые указывают на то, что отношения очень скоро перезагрузятся, раньше, чем мы прогнозировали. Я имею в виду сигналы от наших стратегических партнеров, коммуникацию с нашими стратегическими партнерами», - сказал Кобахидзе.

В Грузии 26 октября проходит голосование на выборах в парламент. Граждане Грузии выбирают в парламент 150 депутатов по пропорциональной системе — то есть процент голосов той или иной партии будет соответствовать количеству мест в парламенте. В выборах участвуют 18 партийных объединений.