СГУ и Оксфордский университет представляют «Школу управления климатом»

Планируется, что Школа объединит экспертов из академических кругов и промышленности, предлагая участникам практическое обучение по устойчивым практикам и управлению окружающей средой.

Оксфордский университет и Бизнес-школа Саид совместно с Сумгаитским государственным университетом организовывают «Школу управления климатом» для управленцев. В преддверии саммита COP29 университеты объединили усилия для проведения мероприятия, которое состоится 15–16 ноября.

Во время Школы будут представлены идеи ведущих специалистов из Оксфордского университета и Сумгаитского госуниверситета, различных международных и местных учреждений. Мероприятие призвано способствовать инновационным подходам к решению самых острых экологических проблем, с которыми сталкивается мир сегодня.

Это сотрудничество в рамках мероприятия подчеркивает активное участие Азербайджана в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, позиционируя страну как ключевого игрока в области устойчивого развития и экологического лидерства на мировой арене.

Пока мировые лидеры собираются на COP29, «Школа управления климатом», как ожидается, внесет значимый вклад в продолжающийся диалог по борьбе с изменением климата, предоставляя участникам знания и навыки, необходимые для стимулирования изменений в их соответствующих областях.