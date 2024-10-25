USD 1.7000
EUR 1.8397
RUB 0.0177
Подписаться на уведомления
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву
Новость дня
Вернет ли Путин Грузии Абхазию с Осетией? «Грузинская мечта» отвечает Эйнулле Фатуллаеву

Из российской колонии сбежали заключенные

11:51 1074

Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецке, сообщил утром 26 октября губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.

По словам чиновника, к розыску преступников привлечены сотрудники всех силовых оперативных служб, в том числе ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.

Глава региона заранее предупредил местных жителей о фейках, которые могут появиться в соцсетях в связи с побегом заключенных.

Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля видео
12:48 426
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных о развитии ситуации; обновлено 12:32
12:32 10988
Иран не будет отвечать на израильскую атаку
Иран не будет отвечать на израильскую атаку обновлено 12:25
12:25 5825
Экс-президент Грузии: «Народ выписал билет правительству в Россию»
Экс-президент Грузии: «Народ выписал билет правительству в Россию» добавлено видео; обновлено 12:20
12:20 5379
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема; все еще актуально
25 октября 2024, 23:04 8125
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2024, 22:43 8301
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 2892
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 4702
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 2962
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 6007
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 4100

ЭТО ВАЖНО

Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля
Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля видео
12:48 426
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных
Израиль ударил по Ирану. В Тегеране заявили о погибших военных о развитии ситуации; обновлено 12:32
12:32 10988
Иран не будет отвечать на израильскую атаку
Иран не будет отвечать на израильскую атаку обновлено 12:25
12:25 5825
Экс-президент Грузии: «Народ выписал билет правительству в Россию»
Экс-президент Грузии: «Народ выписал билет правительству в Россию» добавлено видео; обновлено 12:20
12:20 5379
Арарат Мирзоян летит в Баку?
Арарат Мирзоян летит в Баку? горячая тема; все еще актуально
25 октября 2024, 23:04 8125
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область
«Что, бл**дь, с ними делать?». Первые солдаты Ына прибыли в Курскую область наш комментарий; все еще актуально
25 октября 2024, 22:43 8301
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
Кодовое название удара Израиля по Ирану: «Дни покаяния»
08:05 2892
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
Иран закрыл небо. Самолеты сели в Баку
08:54 4702
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку
Израиль наносит удары по Сирии и Ираку обновлено
07:55 2962
Что же даст Азербайджану БРИКС?
Что же даст Азербайджану БРИКС? заметки на полях
00:27 6007
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять?
Европа просит больше газа от Азербайджана, но не одобряет рост добычи: как это понять? наш комментарий
25 октября 2024, 20:06 4100
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться