Из российской колонии сбежали заключенные

Шестеро заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецке, сообщил утром 26 октября губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов.

По словам чиновника, к розыску преступников привлечены сотрудники всех силовых оперативных служб, в том числе ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.

Глава региона заранее предупредил местных жителей о фейках, которые могут появиться в соцсетях в связи с побегом заключенных.