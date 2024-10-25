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Дорожная полиция обратилась к пешеходам

11:59 782

Главное управление дорожной полиции Министерства внутренних дел обратилось к пешеходам в связи с погодными условиями.

В сообщении управления говорится: «Непрерывные дожди, прошедшие несколько дней назад, привели к повышенной скользкости дорог и ограничению видимости, что негативно сказалось на количестве дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. За этот период зарегистрировано 11 наездов на пешеходов, из которых 5 привели к летальным исходам, 6 человек получили травмы. Все аварии произошли в темное время суток - между 18:30 и 23:00».

В обращении указывается, что в большинстве случаев причиной неприятных происшествий становится недооценка пешеходами неблагоприятных погодных условий, пренебрежение правилами безопасности при переходе дороги, а также отсутствие яркой одежды и светоотражающих элементов в темное время суток.

Главное управление дорожной полиции обращается к пешеходам с призывом быть более внимательными в условиях нестабильной погоды, строго соблюдать правила дорожного движения, учитывая эти обстоятельства.

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