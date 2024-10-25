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Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?

комментарий по горячим следам
Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон
12:15 1654

Поздно вечером в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан доложил своему боссу о том, что Израиль начал ракетный обстрел Ирана. И когда обстрел еще продолжался, министр обороны США Ллойд Остин связался со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, а потом также доложил Байдену о результатах.

Администрация президента после 1 октября, когда сам Израиль подвергся иранской атаке, настойчиво убеждала своего союзника «дать умеренный ответ» Тегерану, чтобы не спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке. США призывали Израиль исключить возможность массированного обстрела нефтяных и ядерных объектов Ирана. Одновременно, как сообщают на условиях конфиденциальности американские должностные лица, США использовали многочисленные каналы связи с иранским руководством.

Тегеран в ночь атаки Израиля, 26 октября 2024 года

«Мы старались избежать какого –либо непонимания с Тегераном, и хотели, чтобы там знали, какова наша позиция», - говорит один из таких представителей администрации Байдена.

Белый дом заявляет, что американские военные никаким образом не участвовали в израильской операции.  

Неизвестно, однако, решится ли Иран на второй обстрел Израиля — это предсказать в Вашингтоне никто не пытается. А вот действия израильского союзника США здесь в целом одобрили. Его ответ был квалифицирован и как «умеренный», и как «пропорциональный», с «незначительным риском для гражданских лиц». То есть Израиль провел свою операцию так, как этого хотели в Белом доме. Как считают в администрации, такой ответ также снижает риск дальнейшей эскалации.

Конечно, дипломатические усилия Вашингтона не прекращены и не поставлены на паузу. В ближайшие дни сотрудники администрации самого разного уровня будут продолжать оказывать давление на Израиль, чтобы тот «закрыл» все свои военные приготовления против Ирана, приложил максимум усилий, чтобы завершить бои в секторе Газа и в Ливане и добился освобождения заложников ХАМАС в Газе. Это в сочетании с прекращением огня было бы очень кстати для демократов и их кандидата в президенты Камалы Харрис накануне выборов.

В Вашингтоне не знают, решится ли Иран на второй обстрел Израиля. На фото - атака Ирана на Израиль 1 октября

Но одновременно администрация Байдена заявляет, что США будут продолжать всемерно помогать Израилю в укреплении его обороны. И в этом плане Камала Харрис ни на йоту не отступила от позиции Байдена, хотя и усилила призыв к защите палестинского населения в Газе.

Ближний Восток остается тем не менее непредсказуемым регионом. Как говорит Эндрю Таблер, сотрудник вашингтонского Institute for Near East Policy, «администрации исключительно трудно предсказать, как отреагируют на все последние события враги США». По его словам, Тегеран еще не сказал последнего слова в связи ракетным обстрелом. Его позиция может ужесточиться, если выяснится, что в ходе нападения погибли какие-либо высокопоставленные иранские военные. Спутниковые снимки, которые появятся в ближайшее время, позволят лучше оценить последствия удара.

Трита Парси, исполнительный вице-президент Quincy Institute for Responsible Statecraft, считает, что «ситуация в регионе находится на траектории эскалации, и она будет таковой оставаться, пока не прекратится огонь в секторе Газа и в Ливане». Если эти действия Израиля не закончатся, то он прогнозирует, что «в ближайшие две-три недели или через пару месяцев мы будем свидетелями еще более ожесточенных ракетных ударов двух сторон».

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