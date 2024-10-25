Израиль ударил. Иран готовится. Погибли высокопоставленные иранцы?

Поздно вечером в пятницу советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан доложил своему боссу о том, что Израиль начал ракетный обстрел Ирана. И когда обстрел еще продолжался, министр обороны США Ллойд Остин связался со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, а потом также доложил Байдену о результатах. Администрация президента после 1 октября, когда сам Израиль подвергся иранской атаке, настойчиво убеждала своего союзника «дать умеренный ответ» Тегерану, чтобы не спровоцировать большую войну на Ближнем Востоке. США призывали Израиль исключить возможность массированного обстрела нефтяных и ядерных объектов Ирана. Одновременно, как сообщают на условиях конфиденциальности американские должностные лица, США использовали многочисленные каналы связи с иранским руководством.

«Мы старались избежать какого –либо непонимания с Тегераном, и хотели, чтобы там знали, какова наша позиция», - говорит один из таких представителей администрации Байдена. Белый дом заявляет, что американские военные никаким образом не участвовали в израильской операции. Неизвестно, однако, решится ли Иран на второй обстрел Израиля — это предсказать в Вашингтоне никто не пытается. А вот действия израильского союзника США здесь в целом одобрили. Его ответ был квалифицирован и как «умеренный», и как «пропорциональный», с «незначительным риском для гражданских лиц». То есть Израиль провел свою операцию так, как этого хотели в Белом доме. Как считают в администрации, такой ответ также снижает риск дальнейшей эскалации. Конечно, дипломатические усилия Вашингтона не прекращены и не поставлены на паузу. В ближайшие дни сотрудники администрации самого разного уровня будут продолжать оказывать давление на Израиль, чтобы тот «закрыл» все свои военные приготовления против Ирана, приложил максимум усилий, чтобы завершить бои в секторе Газа и в Ливане и добился освобождения заложников ХАМАС в Газе. Это в сочетании с прекращением огня было бы очень кстати для демократов и их кандидата в президенты Камалы Харрис накануне выборов.