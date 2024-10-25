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ЦАХАЛ заявил о боях с отрядами «Хезболлы»

12:40 234

Израильские ВВС за минувшие сутки нанесли удары более чем по 70 объектам «Хезболлы» на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, среди целей были позиции для запуска противотанковых ракет, командные пункты, склады с оружием, иные объекты военной инфраструктуры и отдельные вооруженные отряды радикалов.

В приграничных районах на юге Ливана продолжают действовать и сухопутные подразделения израильской армии. В течение прошедших суток они уничтожали объекты военной инфраструктуры и вели бои с отрядами «Хезболлы».

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