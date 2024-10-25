Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля

За несколько часов до начала израильской атаки Россия предупредила о ней Иран и предоставила имеющиеся у нее по этому поводу разведданные, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственный источник.

По его словам, Москва проинформировала Тегеран о соответствующей активности американских и израильских военных, отметив, что предоставление этой информации стало результатом «сотрудничества с Ираном и желанием снижения эскалации в регионе».