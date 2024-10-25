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Россия успела предупредить Иран о готовящейся атаке Израиля

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12:48 442

За несколько часов до начала израильской атаки Россия предупредила о ней Иран и предоставила имеющиеся у нее по этому поводу разведданные, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на собственный источник.

По его словам, Москва проинформировала Тегеран о соответствующей активности американских и израильских военных, отметив, что предоставление этой информации стало результатом «сотрудничества с Ираном и желанием снижения эскалации в регионе».

В результате, по данным источника, Иран сумел «вовремя отреагировать» и «уменьшил убойную силу израильских атак» на некоторых объектах до уровня «ограниченного ущерба». В результате, по данным источника, Израиль нанес удары по военным базам в провинциях Илам, Хузестан и Тегеран, но иранская ПВО сумела «отразить» большую часть атак.

В заявлении Сил противовоздушной обороны Ирана, которое цитирует агентство Mehr, говорится, что Израиль атаковал военные объекты в трех указанных провинциях, несмотря на предупреждения Тегерана, который неоднократно призывал воздержаться от «авантюрных действий». Масштабы ущерба, по их словам, еще предстоит оценить.

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